Пекин, 14 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Посол России в Китае Андрей Денисов привился китайской вакциной, чтобы облегчить возвращение в КНР после выезда в Москву. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Вакцинация

«Во-первых я сделал это сугубо добровольно, и не я один. Во-вторых, я уже в начале года сам для себя прорабатывал вместе со своими руководителями выезд в Москву и вакцину сделал в целях собственной безопасности, я вполне доверяю китайской вакцине», — сказал посол.

Кроме этого, подчеркнул Денисов, Sinopharm — это главная китайская вакцина, как российский «Спутник V». Посол рассчитывал, что это «в какой-то мере, если не облегчит, потому что это невозможно, то хотя бы создаст благоприятный фон для последующего возвращения к основному месту работы».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая направили миллионы доз вакцины против коронавируса в целый ряд развивающихся стран Азии с начала 2021 года.

Как отмечают западные СМИ, Китай использует поставки вакцин для установления связей со странами и выступает с нападками против государств Запада, заявляя, что они не хотят делиться своими препаратами.