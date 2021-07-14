Москва, , 15:14 — REGNUM Постсоветская территория становится постепенно пространством противоборства новых геополитических игроков, в числе которых не только глобальные державы. Об этом 14 июля заявил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на телеканале «Россия 24».

«Ситуация геополитическая меняется, и это в принципе они (США) признают, нынешнюю геополитическую реальность. Конечно, 1991 год был важнейшей вехой, точкой на пути развития всего того, что мы сегодня называем постсоветским пространством, хотя по большому счёту есть дискуссии как относительно смысла этого постсоветского пространства — можно ли его вообще считать постсоветским? Многие исследователи говорят, что это дискуссионный вопрос», — заявил Гущин.

Он отметил, что за 30 лет страны на постсоветском пространстве прошли очень сложный путь.

«За редким исключением практически везде наблюдаются тенденции социальной деградации, определённые негативные тенденции, связанные с гуманитарной политикой, с нарративом образовательным», — отметил он.

«Появились и новые внешнеполитические акторы. И в этих условиях постсоветское пространство стало объектом конкуренции как глобальных держав, таких как США, Китай, интеграционных проектов ЕС, но так и региональных держав», — указал Гущин.