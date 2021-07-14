Тюмень, 14 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Тюменкой области 1267 многодетных малоимущих семей смогут бесплатно подключиться к газовым сетям. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова Газификация

Соответствующие законодательные поправки 14 июля 2021 год приняли депутаты Тюменской областной думы.

Стоимость подключения к газу — это более 48 тысяч рублей — будет субсидироваться из регионального бюджета.

«Это большие деньги для малоимущих семей. Также с 40 до 60 тыс. рублей увеличится размер субсидии на внутридомовую газификацию домовладения для льготных категорий граждан», — отметил глава Тюменской области.

К сведению, в 2020 году в Тюменской области было построено 222 км газораспределительных сетей. Впервые потребителями голубого топлива стали жители 10 сёл и деревень. В 2021 году в регионе планируется протянуть ещё 234 км газовых сетей.