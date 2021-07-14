Москва, 14 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Пакет трёх ступеней ракеты-носителя «Протон-М» состыкован с головной частью, в которую входит многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Об этом сообщает 14 июля пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

«На космодроме Байконур завершены технологические операции по стыковке космической головной части в составе модуля «Наука», головного обтекателя и промежуточного отсека с «пакетом» из трех ступеней ракеты-носителя «Протон-М», — уточнили в Роскосмосе.

Отмечается, что после общей сборки предстартовые операции, необходимые для запуска модуля «Наука» к МКС, будут завершены. Сборка проходит на техническом комплексе площадки № 92.

Затем специалисты проверят электрические соединения между ракетой-носителем и головным блоком, и ракета будет готова к вывозу на стартовый комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск модуля «Наука» намечен на 21 июля. Его стыковка с МКС должна состояться ещё через восемь дней.

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