Йошкар-Ола, 14 июля, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле праздничные мероприятия, посвященные Дню города, перенесены в связи с коронавирусом. Соответствующий документ, подписанный главой горсобрания Виктором Кузнецовым, опубликован на портале городского собрания депутатов.

Vk.com/yoshkarola_12reg Празднование Дня России в Йошкар-Оле в 2019 году

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В документе указано, что праздничные мероприятия будет проведены «после стабилизации эпидемиологической ситуации». Празднества переносятся на более поздний срок в целях «предупреждения и ограничения распространения новой коронавирусной инфекции».

Напомним, День Йошкар-Олы должен был отмечаться 7 августа. Городу исполняется 437 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл праздничные мероприятия по случаю Дня России, межрегионального праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» и праздника «Сабантуй» перенесены из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона Александр Евстифеев подчеркивал, что в условиях осложнения эпидситуации праздничные мероприятия с участием большого числа людей проводить недопустимо, необходимо максимально сократить риски распространения инфекции.

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