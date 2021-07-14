Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Петербурге Смольнинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника петербургского Главка МВД России, генерала Ивана Абакумова.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

В 2020 году уголовное дело было возбуждено по подозрению в подделке Абакумовым официального документа — по версии следствия, в 2019 году он предоставил в ГУ МВД поддельный больничный лист, подтверждавший его нахождение в больнице с заболеванием, хотя в это время вместе с семьей ездил отдыхать на море.

«Дело прекращено по ходатайству стороны защиты в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сообщили в судебной пресс-службе Петербурга.

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Добавим, по части 3 статьи 327 УК РФ, по которой обвинялся Абакумов, ему грозило ограничение свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.