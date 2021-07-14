Вильнюс, , 15:10 — REGNUM 14 июля Сейм Литвы принял оперативные поправки в закон о правовом статусе иностранцев. Теперь пограничники будут наделены правом арестовывать нелегальных мигрантов на срок до полугода. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните журналистам.

По его словам, «целью чрезвычайных поправок является не ограничение прав человека, а обеспечение безопасности в случае увеличения притока мигрантов».

»К сожалению, иного выхода мы не видим. Потоки нелегалов с территории Белоруссии только увеличиваются. У нас не хватает инфраструктуры, чтобы разместить всех в специальных центрах для беженцев, поэтому вынуждены действовать более решительно. Надеемся, такие меры остановят их», — заявила Шимоните.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.