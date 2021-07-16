Все новости о борьбе с эпидемией в стране — в трансляции ИА REGNUM .

В стране готовятся с осени прививать подростков и дискутируют об обязательной вакцинации.

В России несколько дней подряд фиксируются рекордные показатели смертности от COVID-19.

В середине — конце сентября 2021 года в России может произойти очередной всплеск заболеваемости, заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Росстат в июне зафиксировал снижение цен на средства индивидуальной защиты. Так, по данным ведомства, санитарно-гигиенические маски за месяц стали дешевле на 2,7%, жидкое туалетное мыло и антисептик для рук — на 0,1%.

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 51 097 носителей коронавируса. Оправились от болезни 44 243 оренбуржца. От COVID-19 скончались 1165 человек, в том числе пятеро за последние сутки.

В Оренбургской области выявили 276 новых заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 14 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Госдуме ждут позиции митрополита Волоколамского Илариона относительно предложения наносить QR-код на руку в виде временной татуировки.

В настоящее время в городе на Неве проходят исследования вакцины от коронавируса для детей и подростков. Но до тех пор, пока в Смольный не поступят федеральные рекомендации, вакцинации несовершеннолетних в Северной столице не будет.

В Йошкар-Оле праздничные мероприятия, посвященные Дню города, перенесены в связи с коронавирусом. Празднества переносятся на более поздний срок в целях «предупреждения и ограничения распространения новой коронавирусной инфекции».

СМИ пишут, что у Петра Мамонова, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, отказывает сердце.

До декабря 2020 года учитывались только пациенты, которые имели подтвержденное ПЦР-тестом заражение коронавирусом.

Расхождение в информации о количестве умерших от COVID-19 жителей Удмуртии между данными регионального оперативного штаба и федерального ведомства связано с изменением подхода к формированию статистики.

Эпидемиологическая ситуация на территории Республики Алтай продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции достиг 0,9.

Подробности в материале: В Рязанской области выявили ещё 141 носителя коронавируса

В Рязанской области 14 июля выявлен 141 новый носитель коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. От осложнений скончались восемь пациентов.

Объявление о возможности купить документы о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса без прохождения медобследования сотрудники правоохранительных органов обнаружили в интернете во время оперативно-разыскных мероприятий. Стоимость подделки злоумышленники оценили в 2400 рублей.

Полицейские в Москве выявили и пресекли попытку сбыта поддельной справки для медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Об этом 14 июля сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

«При этом в общественных местах и в транспорте мы по-прежнему видим большое число людей без масок. Наша задача — сделать все, чтобы сохранить здоровье как можно большего числа людей», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин .

Ежедневно число выявляемых носителей коронавируса за сутки растет. За месяц суточный показатель увеличился с 94 до 368 случаев. Минздрав разворачивает допкойки, однако их быстро занимают пациенты. На сегодняшний день свободно 25,8% коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекции.

В Пермском крае из-за ухудшения эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, вводят новые ограничения. Решение об усилении антиковидного режима принято сегодня, 14 июля, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В Татарии с начала прививочной кампании по состоянию на 14 июля вакцинацию антиковидными препаратами прошли 688 281 человек. За сутки привили 10 303 жителя. Завершили иммунизацию 439 857 человек.

В Тюменской области за сутки выявлено 243 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 239 случаев.

Об этом: В Петербурге вдвое выросла нагрузка на бригады скорой помощи

В Петербурге в эпоху пандемии в два раза выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. Одной команде медиков приходится за день отрабатывать по 15 вызовов, а иногда и больше.

Об этом: Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Россия с 24 июля возобновляет приостановленное ранее из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Францией и Чехией. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с распространением инфекции.

Об этом: Россия примет решение о полётах на курорты Египта после экспертизы

Решение о возможности возобновления авиасообщения с египетскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх будет приниматься по результатам визита в Египет делегации российских экспертов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Подробности в материале: На Ямале за сутки выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом

На Ямале за сутки выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 15 случаев обнаружено среди вахтовых рабочих на месторождениях, сообщает 14 июля региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 115 случаев.

В Республике Карелия за предыдущие сутки выявлен 191 инфицированный коронавирусной инфекцией, что на один случай больше, чем днем ранее. Об этом 14 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

В Ростове-на-Дону в связи с ростом числа госпитализаций пациентов с COVID-19 власти готовы развернуть резервные койки для ковид-пациентов. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

Подробности в материале: В Волгоградской области коронавирусом заразились уже 66 тысяч жителей

В Волгоградской области с начала пандемии подтверждено более 66 тысяч случаев заражения коронавирусом. Так, 14 июля выявлено 272 новых случая заболевания COVID-19, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В обнинской клинической больнице №8 ФМБА России Калужской области в настоящее время под медицинским наблюдением находится около 1100 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Больнице удается удерживать рост числа пациентов со среднетяжелой и тяжелой формой заболевания на уровне 45−60 человек за счёт усиления работы амбулаторной службы и максимального охвата вызова специалистов на дом, сообщает 14 июля руководитель медицинского учреждения Олег Ярошенко .

Подробности в материале: В Татарию поступила новая партия вакцины от коронавируса

«Прежде всего это касается работников сфер торговли, здравоохранения, образования, соц. защиты и соц. обслуживания, общепита, транспорта, бытовых услуг, сдачи объектов недвижимости в аренду, салонов красоты», — сообщили в региональном оперштабе.

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных групп граждан.

Нижегородский минздрав просит граждан незамедлительно сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях, когда им предлагают пройти платную вакцинацию от коронавируса.

Вирус выявили за минувшие сутки у пациентов из Екатеринбурга (83 человека), а также у жителей других муниципалитетов.

Для сравнения: сутками ранее в области были зафиксированы 463 ковид-пациента. Всего в регионе зарегистрировано 99 053 случая заражения.

В Свердловской области обнаружен ещё 461 носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Читайте также: В Югре за сутки выявили 184 носителя коронавируса

В Югре за последние сутки к 14 июля выявили 184 новых случаяв заражения коронавирусом. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

Читайте также: В Курганской области за сутки выявлено 117 случаев заражения

В Курганской области за сутки на 14 июля подтверждено 117 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 44 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 115 случаев.

За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 225 человек, 90 из них — жители областной столицы.

Об этом: В РПЦ рассказали о ситуации с коронавирусом среди священнослужителей

В Русской православной церкви 5120 человек из числа клириков и монашествующих перенесли коронавирусную инфекцию, 171 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщили в рабочей группе при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.

На рубеже веков мы с классом обязательно смотрели американские фильмы, которые демонстрировали по Первому каналу каждое воскресенье. То есть не то чтобы собирались все вместе, нет. Просто смотреть тогда особо было нечего — и оттого каждый в своей квартирке, домике наблюдал на экране один и тот же фильм, чтобы затем, в понедельник, обсудить его в классе.

За время кампании по вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге хотя бы первым компонентом вакцины привиты 1 млн 113 тыс. 515 человек. Это составляет 20,68% от численности постоянного населения мегаполиса, включая несовершеннолетних, которым, как известно, такие прививки пока не делают.

Подробности в материале: В Коми выросли темпы вакцинации от COVID-19

Жители Коми начали активно вакцинироваться от COVID-19 — 117 050 человек уже завершили вакцинацию.

Читайте также: В больнице Приморья выявили махинации с прививочными сертификатами

В Приморье проводятся проверки в Уссурийской городской больнице — есть информация, что здесь выдают поддельные сертификаты о прививках от коронавируса.

Об этом: В Роструде разъяснили правила отстранения работников без прививки

Об этом 15 июля сообщила газета «Известия». Согласно тексту документа, использование такого механизма прописано в Трудовом кодексе России.

Организации из определенных сфер деятельности будут обязаны отстранять своих работников без сохранения зарплаты в случае их отказа от вакцинации и отсутствия документов о противопоказаниях для прививок, говорится в письме Федеральной службы по труду и занятости РФ (Роструд) в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов».

Температура, слабость, миалгия и другие симптомы после вакцинации не заразны для других людей, и это относится к симптомам, которые появляются после вакцинации от COVID-19. Об этом 14 июля сообщил журналистам директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев .

В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса продолжается рост контактных лиц и наблюдение за ними.

Также известно, что скончались ещё пятеро пациентов.

Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 15 июля в регионе выявили 199 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб.

Темпы вакцинации от COVID-19 в Кемеровской области снизились по отношению к прошлой неделе, ожидается, что прививку от коронавируса 60% населения регионасделают в сентябре, сообщила на брифинге замминистра здравоохранения региона Оксана Абросова .

В Югре из-за роста заболеваемости COVID-19 отменено празднование Курбан-байрама в мечетях и общественных местах. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

Подробности в материале: В Бурятии за сутки выявили более 250 носителей коронавируса

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 48 933, почти половина из которых приходится на Улан-Удэ.

Подробности в материале: Российские предприниматели оценили свою готовность к новому локдауну

Больше половины российских предпринимателей (62,3%) сообщили, что подготовились к возможным повторным ограничениям, вводимым в России из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованных 15 июля результатах опроса, проведённого сервисом онлайн-исследований Oprosso.

По данным оперштаба, ещё семь пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии — четыре женщины (43 года, 57 лет, 66 лет, 84 года) и трое мужчин (61 год, 80 лет, 81 год).

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сделал прививку от коронавируса. Сообщая об этом на своей странице в соцсети Instagram, руководитель региона призвал последовать его примеру всех жителей Адыгеи, которые пока не привились.

Среди жителей Татарии зарегистрировали еще пять летальных исходов от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 15 июля 572 человека.

По данным регионального минздрава, первым компонентом вакцины удалось привить 772 тыс. человек. Всего три дня назад, 12 июля, таких было 741 243 человека.

Для сравнения: 6 июля 2021 года в области прошли полную вакцинацию 504 тыс. человек.

В Свердловской области завершили вакцинацию от коронавируса уже более 555 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Власти Тувы рассматривают возможность приостановления работы торговых центров, реализующих непродовольственные товары. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам очередного заседания оперштаба.

В Бурятии общее число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 1500. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 18 пациентов с коронавирусом и тяжёлой сопутствующей патологией.

Вместе с тем 46 598 пациентов (+208 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1028 человек (+9 за минувшие сутки).

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 51 831, причём 303 из них обнаружили за минувшие сутки.

Причиной для возбуждения административного производства стали нарушения эпидтребований в период распространения коронавирусной инфекции, в частности, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха. Кроме того, установлено, что часть сотрудников из категории административного персонала находились на рабочем месте без перчаток.

Подробности в материале: В Туве растёт потребность в антиковидных лекарствах

В Туве увеличивается потребность в лекарствах в связи с ростом числа больных COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил министр здравоохранения Анатолий Югай .

Официально завершить клинические исследования переносимости и безопасности вакцины «Спутник V» подростками планируют 31 декабря 2023 года, что не помешало главе Центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу заявить о начале вакцинации этой категории до 20 сентября 2021 года. ИА REGNUM выяснило некоторые детали разрешения на проведение данного клинического исследования.

Читайте также: Ещё у 227 жителей Саратовской области выявили коронавирус

В Саратовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 227 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 15 июля подтвержден 69 181 случай. Выздоровели с начала наблюдения 64 894 человека, за сутки — 177 пациентов. Скончались 1508 саратовцев.

Читайте также: В Москве начали проверять вакцинацию работников в сфере обслуживания

«В соответствии с указом мэра Москвы проверки начнем с 15 июля», — сказал Данчиков «Интерфаксу».

Сотрудников ряда сфер начали проверять в Москве на соблюдение требований о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков .

Власти Кемеровской области, где ухудшилась эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, поступили радикальным образом, уволив главного врача Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Сергей Киреева . Как сообщает 15 июля пресс-служба минздрава региона, руководителю не удалось самостоятельно организовать рабочий процесс в учреждении.

Заявление пресс-службы сервиса доставки еды Delivery Club о том, что москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Видео из Воронежа, на котором девушка с подозрением на коронавирус приехала на скорой около 04:30 утра в Воронежскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 и не смогла достучаться в закрытые двери приёмного отделения, стало поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети Facebook.

Заявление главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, в Москве уже проходит исследование «Спутника V» на сотне детей возрастом 12−17 лет, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Подробности в материале: Назван срок начала ревакцинации от COVID-19 в Оренбуржье

В Оренбургской области в начале августа начнется массовая ревакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве.

Изучение реестра разрешений на клинические исследования показало, что сроки некоторых из них по всем российским вакцинам не завершены.

Читайте также: За сутки в Туве коронавирус диагностировали у 53 детей

В Туве за минувшие сутки зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в числе заболевших 53 ребёнка и 28 пожилых граждан старше 65 лет.

Подробности в материале: Еще более 38 тыс. человек проверили на коронавирус в Петербурге

За истекшие сутки ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции в Петербурге сдали 38 079 человек, сообщили 15 июля в городском оперштабе.

В Республике Крым зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал в соцсетях утром 15 июля глава Крыма Сергей Аксёнов . Это самое большое суточное число заразившихся в регионе с начала пандемии. Предыдущий рекорд по новым носителям был зафиксирован накануне, 14 июля — 375 случаев.

Подробности в материале: На востоке Оренбуржья роддом перепрофилируют под COVID-госпиталь

COVID-госпиталь в здании родильного дом развернут 16 июля. Для пациентов дополнительно появится 60 койко-мест. Рожениц из Новотроицка будут отправлять в Орский перинатальный центр.

В Новотроицке Оренбургской области на базе роддома начнут долечивать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

Об этом: В Алтайском крае скончались сразу 19 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3641 человека, причём 19 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 15 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 728 (+96 за минувшие сутки), из них 208 подключены к аппаратам ИВЛ (+13 за минувшие сутки).

Это лишь немногим больше того, что сообщалось накануне. Люди, которые приходят вакцинироваться в Барнауле, говорят, что столкнулись с дефицитом второго компонента вакцины.

В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 15 июля 2021 года от коронавируса привились 410 250 человек (+ 4532 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

В Челябинскую область поступило ещё 25 500 доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: В Крыму второй день подряд выявляют рекордное число носителей коронавируса

За истекшие сутки на территории Республики Крым был выявлен 381 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом в регионе за все время пандемии. Об этом 15 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных справок о ПЦР-тестах возбуждено в Новосибирске. Об этом сообщили 15 июля в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Об этом: В Волгограде предприятия оформляют паспорта иммунизации

Заявки на получение паспортов иммунизации и создание на предприятиях зон, свободных от COVID-19, начали оформлять предприниматели Волгоградской области. В комитет по развитию туризма поступили первые восемь запросов, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе администрации региона.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал «Манифест врача» с призывом петербургских медиков к гражданам сделать прививку от коронавирусной инфекции и таким образом остановить пандемию. Социальный видеоролик уже вызвал настоящую истерику у так называемых антиваксеров, выступающих против прививок.

Читайте подробнее: Решение о вакцинации детей от коронавируса могут принять только родители

Эксперты давно говорят, что дети меньше всего подвержены заражению, но именно они зачастую приносят инфекцию в семью.

Об этом: На Ямале антиковидные ограничения продлены до октября

На Ямале режим повышенной готовности в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой продлён до 30 сентября.

В Брянской области 15 июля подтверждено 324 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 252 пациента, восемь скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Жителей Тувы обязали соблюдать дистанцию при отдыхе на озёрах

Власти Тувы ввели новые правила отдыха на озёрах республики в период пандемии коронавируса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, поездки туристов на водные объекты и целебные источники не запрещены.

В Ростове-на-Дону в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Контролировать ношение масок пассажирами обязали водителей. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко .

В Архангельской области из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп граждан.

Читайте также: В Калмыкии подтвердили ещё 112 случаев заражения коронавирусом

В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 112 человек, сообщает региональный оперштаб 15 июля. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Подробности в материале: В Калмыкии скончался ещё один ковид-пациент

В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 июля.

Сейчас в регионе вакцинация проводится добровольно. Однако в Пермском крае уже перешли к обязательной вакцинации для отдельных групп.

«Мы поддерживаем [обязательную вакцинацию]. Более того, когда бываем в округе, разъясняем необходимость вакцинации», — цитирует ТАСС Бабушкину.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина выступила с поддержкой обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп работников в регионе. Об этом спикер сообщила журналистам.

Опросы и онлайн-исследования, по результатам которых нам говорят о готовности бизнеса к новому локдауну, — прекрасный пример того, как хвост виляет собакой, считает депутат думы Томска, заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова .

После использования подложных сертификатов для получения QR-кодов на портале госуслуг возбуждено уголовное дело, сообщает 15 июля пресс-служба прокуратуры Москвы.

Третьи сутки подряд в России обновляется максимум по числу умерших в результате заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба от 15 июля, за последние 24 часа в стране от ковида скончался 791 человек.

Неустановленное лицо предъявило такие сертификаты на порталы государственных услуг, чтобы получить QR-коды для посещения мест общего пользования.

Уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации против COVID-19 на порталы государственных услуг возбуждено в Москве после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает 15 июля пресс-служба надзорного ведомства.

С просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину допустить ввоз на территорию страны зарубежных вакцин от COVID-19 обратились представители Шереметьевского профсоюза летного состава. Об этом 15 июля сообщают « Ведомости » со ссылкой на письмо профсоюза.

За последние сутки в Петербурге с помощью ПЦР-тестов выявлено 1954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 июля в федеральном оперштабе. Таким образом, суточная выявляемость коронавируса в городе возросла на 12 случаев,

Подробности в материале: На Кубани за сутки выявили 229 носителей коронавируса

В Краснодарском крае подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 14 июля, сообщалось о 226 носителях инфекции.

Об этом: Ещё 16 пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае

В Красноярском крае по состоянию на 15 июля подтверждено 83 160 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 468 носителей SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперштабе края.

По данным структуры, за сутки в регионе выявили вирус SARS-CoV-2 у 132 жителей Екатеринбурга, остальные новые носители проживают в других муниципалитетах региона.

Нынешние показатели — рекордные с начала пандемии COVID-19. Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 12 июля 2021 года (464 носителя вируса). Всего подтверждено 99 537 случаев заражения коронавирусом.

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 484 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Подробности в материале: В Москве за сутки выявили свыше 5 тыс. случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Москве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 5237, достигнув показателя 1 448 835 случаев. Об этом 15 июля сообщили в столичном оперштабе.

Об этом: В Башкирии за сутки выявили более 230 случаев заражения коронавирусом

За сутки 231 случай заражения коронавирусом выявили в Башкирии. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Всего в регионе выявили 44 242 случая заражения этой инфекцией.

Об этом: В Нижегородской области выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом

В Нижегородской области по состоянию на 15 июля выявили 528 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 531 новом носителе SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 132 006 случаев.

Предложение Роспотребнадзора выделять на конкурсной основе бюджетные средства регионам, которые признаны «свободными от COVID-19», вызвало недоумение у лидера «Справедливой России» депутата Госдумы Сергея Миронова , передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4622 человек.

За минувшие сутки 26 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Подробности в материале: Петербург вновь опередил Москву по суточной смертности от ковида

За последние сутки в Петербурге врачи констатировали 108 летальных исходов, главной причиной которых стали последствия коронавирусной инфекции. Это на шесть случаев больше, чем было сутками ранее. И на семь смертей больше, чем за последние сутки в Москве.

Подробности в материале: В Дагестане привиты от коронавируса 14,6% населения

В Дагестане приняли участие в прививочной кампании против коронавируса 196 935 человек. Они привиты первым компонентом вакцины. Доля вакцинированных в общем числе подлежащего прививке контингента составила к 15 июля 14,6%, сообщили на официальном портале органов власти «Мой Дагестан».

Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 224 носителя коронавируса

В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 15 июля подтверждено 52 488 заражений. Выздоровели за все время 45 805 пациентов, за сутки — 22 человека. Скончались от COVID-19 всего 1,3 тыс. жителей, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов.

Подробности в материале: В Новосибирской области за сутки выявили 193 носителя коронавируса

В Новосибирской области за прошедшие сутки выявили 193 новых случая заражения коронавирусом, что на пять случаев меньше, чем накануне, 14 июля. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии в регионе достигло 49 533. В числе заразившихся 3480 детей.

В Москве сделали прививки от коронавирусной инфекции 60% жителей, состоящих на надомном обслуживании. Об этом 15 июля сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова .

Об этом: В Ленобласти снизилось число новых случаев заражения и смертность от ковида

За последние сутки в Ленинградской области выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 15 июля в федеральном оперштабе. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее. Суточная смертность также немного сократилась.

В Удмуртии по состоянию на утро 15 июля выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 140 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 684 случаев.

В Курской области 15 июля зарегистрировано 193 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе был выявлен 43 тыс. 361 заражённый коронавирусом.

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 достигло уже значения 79 461 человек (+389 за минувшие сутки).

В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3283 человек, причём 33 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на 15 июля 2021 года.

В Тюменской области за сутки выявлено 245 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 июля сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 243 случая.

В Курской области по состоянию на 15 июля зарегистрировано 1006 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено четыре смерти.

Читайте также: В Липецкой области за сутки выявлены 217 новых носителей коронавируса

В Липецкой области 15 июля подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на семь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 35 тыс. 860 положительных результатов исследований.

В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 994 человека.

В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 51 носителя коронавируса. С начала пандемии по состоянию на 15 июля подтверждено 23 098 случаев инфицирования. Всего выздоровели 20 662 ковид-пациента, скончались за всё время 572 носителя вируса. За минувший день выписался по выздоровлении 41 человек, количество летальных исходов возросло на пять случаев.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 553 человек.

За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Читайте подробнее: В Крыму коронавирус унёс жизни ещё девяти человек

Ещё девять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Республике Крым, летальные исходы были зарегистрированы за минувшие сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: Коронавирус выявили ещё у 336 жителей Омской области

За прошедшие сутки в Омской области выявили 336 носителей SARS-CoV-2, сообщили 15 июля в оперативном штабе региона.

Об этом: Вакцину от ФМБА допустят к клиническим испытаниям на этой неделе

«Если исходить из того, что у нас ежесуточный прирост сейчас в стране чуть больше 0,4%, что такое 0,27% — это очень много», — сказала Скворцова.

Скворцова добавила, что безусловную необходимость вакцинации от коронавируса доказал эпидемиологический надзор, который проводился во всех 85 субъектах РФ на протяжении многих месяцев. Так, 1% привитых приводит к снижению ежесуточного числа инфицированных примерно на 0,27%.

Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) России на этой неделе разрешат проводить клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова заявила 15 июля на встрече с наставниками конкурса «Лидеры России».

В Удмуртии по состоянию на 15 июля провели 1 321 633 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5172 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3567 исследований.

В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 255 696 человек. Второй компонент препарата получили 168 777 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Об этом: В Ростовской области подтвердили ещё 322 случая заражения коронавирусом

В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 322 случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июля. Это на четыре случая больше, чем днём ранее.

В Ростовской области за последние сутки подтверждён 21 случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июля.

Об этом: Ещё почти 100 носителей коронавируса выявили в Томской области

В Томской области за прошедшие сутки подтверждено 98 случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 июля в оперативном штабе региона.

Подробности в материале: В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончались 14 человек

В Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 15 июля 1522 человека. За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пятеро мужчин и девять женщин в возрасте от 54 до 87 лет.

В Ростовской области более 550 тыс. участников прививочной кампании получили обе дозы антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 июля.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал список пунктов вакцинации, где можно привиться вакциной «КовиВак». В нём значится 45 пунктов в разных районах города.

Об этом: В Мордовии выявили ещё 59 носителей коронавируса

В Мордовии по состоянию на 15 июля выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 799 случаев.

Подробности в материале: Песков надеется на скорое взаимное признание вакцин с Евросоюзом

«Тема взаимного признания вакцин — это тема, которая на повестке дня. Мы надеемся, что всё-таки в результате диалога с ЕС удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям», — сказал Песков.

Тема взаимного признания вакцин от COVID-19 с ЕС стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

Подробности в материале: На Ставрополье еще у 236 человек подтвердились тесты на коронавирус

В Ставропольском крае за прошедшие сутки выявили еще 236 человек с диагнозом COVID-19. Это на шесть человек больше, чем в предыдущий день, и самое большое число за последние несколько месяцев. Общее число случаев заражения коронавирусом составило в крае 59 996, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

На борьбу с COVID-19 из бюджета Иркутской области дополнительно направят 500 млн рублей.

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

«У нас своих вакцин хватает», — сказал Песков.

Зарубежные вакцины от COVID-19 отсутствуют на официальном уровне в России, поскольку в стране имеются свои вакцины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 2190.

Футболисты московского ЦСКА в полном составе отказались делать прививки от коронавируса, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к руководству клуба.

Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 126 носителей коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 126 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 15 июля. Днём ранее, 14 июля, в регионе было зарегистрировано 128 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 4 человек.

В Петербурге начался организованный сбор заявок от работодателей на вакцинацию иностранных граждан, законно работающих в городе, от коронавирусной инфекции. Одновременно отправлен запрос на поставку в регион 200 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Этот же препарат уже используется для вакцинации мигрантов в Москве.

Читайте также: На Ямале за сутки выявили 116 новых заражений коронавирусом

На Ямале за сутки выявлено 116 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 17 случаев обнаружено среди вахтовых рабочих на месторождениях, сообщает 15 июля региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 114 случаев.

Об этом: В Марий Эл вторые сутки регистрируют 56 новых носителей коронавируса

В Марий Эл по состоянию на 15 июля выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 56 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 134 случаев.

Считаю, что властям пора прекращать заниматься юридической казуистикой, а необходимо уже чётко определиться — если чиновники считают, что отстранение от работы соразмерно отказу работника от вакцинации, а значит, обоснованно, то это должно чётко и конкретно быть закреплено в Трудовом кодексе, а если нет, то пора прекратить кошмарить работников и бизнес и рассылать странные письма, которые не являются нормативными правовыми актами, а значит, и не обязательны к исполнению!».

«Позиция «Справедливой России — За правду» по принудительной вакцинации и любых негативных последствиях для гражданина в случае отказа от неё очень четкая — всё это незаконно. Да, согласно статье 55 Конституции РФ ограничение прав и свобод возможно, но только в общественно значимых целях, только в той мере, в какой это необходимо, и только федеральным законом.

Уточнённые Рострудом правила отстранения непривитых от COVID-19 сотрудников раскритиковал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов . В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он заявил: властям пора прекращать заниматься юридической казуистикой:

Об этом: В Чувашии выявлены ещё 63 носителя коронавируса

В Чувашии удаётся сдерживать резкое распространение новой коронавирусной инфекции, при этом по-прежнему ежедневно регистрируют летальные исходы.

Подробности в материале: В Чечне за сутки подтвержден коронавирус у 107 человек

В Чечне за последние двое суток ежедневно подтверждаются тесты на коронавирус у 107 жителей республики. Такого большого числа заразившихся не фиксировалось с начала января 2021 года, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

Министерство здравоохранения Польши 15 июля опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе новых заражений за последние сутки в республике. Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 105 новых случаев заражения коронавирусом.

Чувашское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборах в Государственный совет республики. На решение кадровых вопросов ушло более двух часов, при этом в ходе конференции говорили и о вакцинации.

Подробности в материале: В Сочи не фиксируют массовых отказов от отдыха из-за новых правил

В Сочи не фиксируют массового отказа туристов от отдыха из-за введения новых правил для заселения в места размещения.

Читайте также: Во Владимирской области за сутки выявлены 234 носителя коронавируса

Во Владимирской области 15 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 39 тыс. 718 носителей вируса.

Во Владимирской области по состоянию на 15 июля зарегистрировано 1337 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены 12 смертей.

Минздрав Чечни объяснил резкое увеличение показателя смертности от COVID-19. По словам главы ведомства Эльхана Сулейманова , рост произошел из-за улучшения диагностики и увеличения числа проводимых ПЦР-тестов. На самом деле смертность в настоящее время гораздо ниже, чем в первые две волны коронавируса, отметил министр.

Оправились от болезни 58 898 пермяков. Жертвами COVID-19 стали 2898 человек, в том числе 20 — за последние сутки.

Общее число выявленных случаев заражений с начала пандемии в регионе достигло 66 331. Показатель заболеваемости составил 2551,9 на 100 тыс. населения.

В Пермском крае за сутки выявили 376 заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 15 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Ульяновской области подтверждено ещё 229 случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сделал четыре прививки от коронавируса.

В настоящее время состояние музыканта и актера Петра Мамонова , который ранее заразился коронавирусом, является крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Об этом 15 июля сообщила супруга музыканта Ольга Мамонова .

Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 278 заражений коронавирусом

Оправились от болезни 44 375 оренбуржцев. Скончались 1169 человек. За последние сутки зафиксировано четыре летальных исхода.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 375 случаев заражения, в том числе 4264 — среди детей. На 100 тыс. населения приходится 2607,09 факта коронавирусной инфекции.

В Оренбургской области выявили 278 новых заражений коронавирусом, что на два превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 15 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Также Виктор Томенко заявил о том, что сейчас эпидситуация кардинально отличается.

«Мы сегодня, по сути дела, работаем в режиме той же нагрузки и тех же ограничений, которые были «на пике» ситуации 2020 года. Если сравнивать, то это ориентировочно сентябрь — начало октября 2020 года. Заболеваемость высокая», — признал глава региона.

В Алтайском крае эпидситуация по коронавирусу вновь начала ухудшаться со второго квартала 2021 года. Об этом 15 июля в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности известил губернатор региона Виктор Томенко .

Подробности в материале: В Тамбовской области за сутки выявлены 94 новых носителя коронавируса

В Тамбовской области 15 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 144 носителя вируса.

В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе скончались 647 человек.

По прогнозам, спрос на свадебные платья сохранится до октября включительно. Такими темпами пары наверстают упущенное в прошлом году и, возможно, заключат даже больше браков, чем в 2019 году.

За 2020 год Росстат зафиксировал снижение числа браков на 18,9%. Такая ситуация поставила под удар прокаты свадебных платьев: за весь 2020 год запросы на аренду упали в полтора раза. В 2021 году, несмотря на то, что коронавирус окончательно не отступил, интерес к свадьбам восстановился.

Москвичи возобновили свадьбы, несмотря на ковидные ограничения. К такому выводу пришли аналитики сервиса аренды вещей Next2U.ru. По данным на июнь, cпрос на аренду свадебных платьев в 2021 году вернулся к показателям 2019 года и даже превысил их.

В Северной Осетии за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Тесты подтверждены еще у 52 жителей республики. Последний раз такой показатель был зафиксирован в начале февраля 2021 года, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Об этом: Жена музыканта Мамонова опровергла слухи об отказе почек у мужа

У находящегося в больнице на ИВЛ музыканта и актёра Петра Мамонова не отказывали почки. Об этом ТАСС заявила его супруга и менеджер Ольга Мамонова .

В Астраханской области 15 июля подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на 13 больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе был зарегистрирован 39 тыс. 201 положительный результат исследования.

Подробности в материале: В Астраханской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

В Астраханской области по состоянию на 15 июля подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 926 человек.

В Белгородской области 15 июля выявлено 128 новых носителей коронавируса — что на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, выписаны 111 пациентов. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 6736 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

«Это машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролёры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители Департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса», — сказано в сообщении.

По состоянию на 15 июля в Москве вакцинировано 74% сотрудников общественного транспорта. Такие цифры привел оперативный штаб столицы.

Уголовное дело по факту предоставления поддельных медицинских документов о результатах ПЦР-теста возбуждено в Красноярске. Об этом сообщили 15 июля в краевом ГУ МВД.

В Карачаево-Черкесии за последние сутки было зафиксировано три случая смерти пациентов от осложнений после COVID-19. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции достигло в регионе 218, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

Подробности в материале: Попова рассказала о третьей фазе испытаний российских вакцин от COVID-19

На сегодняшний день практически все российские вакцины от COVID-19 прошли третью фазу испытаний, после чего результаты этой работы были представлены российскому регулятору и препараты получили одобрение для применения. Об этом 15 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Военнослужащие Минобороны РФ столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, которые необходимы для посещения кафе и ресторанов в ряде регионов, сообщает 15 июля РБК со ссылкой на источники.

"Участники рынка просят уравнять в обязанностях государственных и коммерческих организаторов и принять протокол COVID-free-мероприятий», — отмечает издание.

Организаторы концертов и фестивалей просят Роспотребнадзор разрешить проведение таких мероприятий в формате COVID-free. Попасть на них можно будет по QR-коду, ПЦР-тесту, справке о вакцинации или болезни, сообщает 15 июля газета « Коммерсант ».

Читайте подробнее: В Башкирии уволены два главврача за низкие показатели вакцинации работников

Двух главных врачей медучреждений уволили в Башкирии за низкие показатели по вакцинации сотрудников от COVID-19. Об этом 15 июля сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

За сутки 263 случая заражения коронавирусом выявлено в Самарской области. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Предприятия Ростовской области, занимающиеся производством медицинских масок, за полгода сшили более 33,6 млн изделий. Вся продукция соответствует всем требованиям, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 15 июля.

«В целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года, в Московской городской думе продолжается плановая вакцинация депутатов и сотрудников аппарата от COVID-19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса», —сказал глава Мосгордумы.

Свыше двух третей депутатского корпуса Московской городской думы уже вакцинировались или проходят вакцинацию от COVID-19. Об этом 15 июля сообщил председатель Законодательного собрания столицы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Читайте также: В Рязанской области коронавирус подтверждён у 33 тысяч жителей

В Рязанской области 15 июля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии COVID-19 выявлен уже у 33 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

В Волгоградской области 15 июля выявлено 276 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем зарегистрировано сутками ранее. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 районах региона. Выписаны после лечения 118 пациентов, девять скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В России в ряде сфер работающие будут отстранены от работы, пока не сделают прививку или пока не закончится пандемия. Исключение составят те, кто предоставит медотвод от прививки от COVID-19, пишет 15 июля газета «Известия».

16:23 15.07.2021

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли постановление, в котором просят правительство РФ сформулировать рекомендации субъектам по введению коронавирусных ограничений.

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Читайте также: Владимирские депутаты просят правительство РФ регламентировать ограничения

16:23 15.07.2021 Два филиала детского реабилитационного центра «Бонум» в Екатеринбурге отдали под лечение больных COVID-19. Об этом в центре сообщили журналистам. Отделение на Бардина, 95 полностью перешло на лечение ковид-пациентов. Второй филиал (на Краснокамской, 36) продолжит амбулаторные приёмы детей, а стационар полностью передадут под «ковидарий». Об этом: В Екатеринбурге перепрофилировали детские клиники под лечение COVID-19

16:27 15.07.2021 В скором времени создатели российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» объявят о новых совместных исследованиях с другими вакцинами. Об этом говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter. «Мы были первыми, кто начал совместные испытания с AstraZeneca в феврале, и в скором времени объявим о других коллаборациях», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Создатели «Спутника V» объявили о грядущей коллаборации с другими вакцинами

16:31 15.07.2021 Первый в России пляж, свободный от COVID-19, открылся в Сочи, сообщили 15 июля в пресс-службе администрации города-курорта. Об этом: В Сочи заработал первый в России пляж, свободный от COVID

16:34 15.07.2021 В Архангельской области за последние сутки COVID-19 был выявлен у 228 человек, 58 из них — жители областного центра. Подробности в материале: В Архангельской области за сутки COVID-19 выявили у 228 человек

16:53 15.07.2021 В Саратовской области по информации на 15 июля для пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 2865 коек, свободна из них 301. В ковид-госпиталях медпомощь оказывают 2564 пациентам, из них с подтвержденным коронавирусом 2,2 тыс. человек. Кислородную поддержку получает 771 заболевший, 188 человек подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 678 жителей. Читайте также: В саратовских больницах развернули около 3 тыс. коек для ковид-пациентов

16:56 15.07.2021 Ввести двухнедельный локдаун в России предлагает «Яблоко», сообщили 15 июля в пресс-службе партии. Об этом: «Яблоко» предложило ненадолго ввести тотальный локдаун

16:57 15.07.2021 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в скором времени будет испытываться в связке с вакцинами других производителей, сообщается на официальной странице препарата в Twitter. Читайте подробнее: «Спутник V» будет испытан в комбинации с другими вакцинами

17:20 15.07.2021 Во Владимирской области для предприятий индустрии фитнеса и красоты до 1 сентября ослабили ранее введённые коронавирусные ограничения. Посетителям салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, фитнес-центров и бассейнов не нужно предъявлять QR-коды, сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты или справки о перенесённом коронавирусе. Подробности в материале: Для владимирских спортзалов и парикмахерских отложили введение ограничений

17:24 15.07.2021 В Курганской области за сутки на 15 июля подтверждено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 34 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 117 случаев. Читайте подробнее: В Курганской области выявлено 120 носителей коронавируса

17:25 15.07.2021 В Пушкинском районе Санкт-Петербурга по инициативе районного совета предпринимателей начали вручать дорогостоящие iPhone 12 каждому пятитысячному привитому от коронавируса жителю района. Об этом: В Петербурге за прививку от коронавируса можно получить iPhone 12

17:34 15.07.2021 В условиях пандемии регионы самостоятельно принимают решения о коронавирусных ограничениях. Так, например, есть субъекты, в которых для заселения в отель нужно предъявить на выбор: ПЦР-тест, справку о том, что переболел не более 6 месяцев назад, или сертификат о вакцинации, в соседних регионах при этом в отелях требуют только ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Читайте также: Путешествие в пандемию: выход для туристов без ПЦР и прививки — палатка

17:34 15.07.2021 В торговых центрах Курска увеличено время работы прививочных пунктов. Появился ещё один пункт вакцинации в Железногорске — в поликлинике Железногорской городской больницы в Больничном переулке. Читайте также: Вакцинацию от коронавируса завершили более 160 тыс. жителей Курской области

17:36 15.07.2021 Советский и российский музыкант и актёр Пётр Мамонов скончался 15 июля, сообщается в его паблике в Facebook. Он умер в реанимации в ГКБ №40 (Москва). Подробности в материале: Скончался музыкант Пётр Мамонов

17:36 15.07.2021 В Москве скончался музыкант и артист Петр Мамонов. Об этом сообщает ТАСС. Известный деятель культуры ушел из жизни на 71-ом году жизни. Как сообщало ИА REGNUM, музыкант тяжело болел COVID-19. 15 июля его супруга сообщила, что её муж находится в крайне тяжелом состоянии, которое усугубляется все сильнее. Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы «Звуки Му». Также снимался в фильмах режиссёра Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990) и «Остров» (2006). Роль в последнем из них принесла Мамонову большое количество наград. Читайте подробнее: Умер музыкант и актёр Пётр Мамонов

17:37 15.07.2021 Власти Нигерии одобрили применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Читайте подробнее: В Нигерии одобрена российская вакцина «Спутник V»

17:40 15.07.2021 Во Владимире по данным на 14 июля прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 49 тыс. 623 человека. Завершили вакцинацию 34 тыс. 579 жителей областного центра. Записались в очереди на прививку 4 тыс. 149 человек. Читайте подробнее: Во Владимире вакцинацию от коронавируса завершили 34,5 тыс. человек

18:01 15.07.2021 Проведение XV Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» перенесено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Ранее фестиваль планировали провести с 23 по 29 июля, новые даты пока не называются, однако известно, что фестиваль пройдёт оффлайн и в формате COVID-free. Читайте также: В Иваново отложили МКФ имени Тарковского «Зеркало» ради COVID-free

18:02 15.07.2021 В Курганской области в связи с ростом числа заболевших COVID-19 рекомендовано перевести с 15 июля на дистанционный режим работы беременных женщин. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: Беременных в Курганской области переводят на «удалёнку»

18:20 15.07.2021 В Архангельской области план по иммунизации от COVID-19 выполнен почти на 27%, в числе вакцинированных — 136 939 человек. Подробности в материале: В Архангельской области план по ковид-вакцинации выполнен почти на 27%

18:55 15.07.2021 В Вооружённых силах более 35 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию, следует из информационного бюллетеня Минобороны России. Читайте подробнее: В Вооружённых силах России 35 тысяч человек переболели COVID-19

19:00 15.07.2021 Водитель автобуса в медицинской маске. Сочи sochi.ru

19:04 15.07.2021 Опубликованный 15 июля комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга список прививочных пунктов, где есть вакцина «КовиВак», оказался неактуальным. Подробности в материале: Наличие «КовиВака» в клиниках Петербурга остаётся виртуальным

19:15 15.07.2021 Более 17 тыс. петербуржцев стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса препаратом Центра им. Чумакова РАН «КовиВак», но в первую очередь этим препаратом привьют медицинских работников. Об этом сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: Более 17 тыс. петербуржцев ждут «КовиВак», но привьют им медиков

19:51 15.07.2021 Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался после заражения COVID-19, говорится в сообщении музыкального коллектива 15 июля в Instagram. Об этом: Умер солист «Хора Турецкого» Борис Горячев

20:40 15.07.2021 В центре вакцинации от коронавируса. Дарья Драй © ИА REGNUM

22:03 15.07.2021 Вакцина от коронавируса на складе в Малайзии facebook. comkementeriankesihatanmalaysia

22:06 15.07.2021 СМИ опубликовали рекомендации министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который пояснил, что нужно делать людям при ухудшении самочувствия после вакцинации от COVID-19. В частности, министр порекомендовал гражданам вызывать на дом врача или скорую помощь. При этом он посоветовал после получения прививки от COVID-19 полчаса находиться рядом с прививочным кабинетом. Об этом: «Привившихся штабелями укладывать будут?» — соцсети о советах Мурашко:

22:58 15.07.2021 Пункт вакцинации в Севастополе, Херсонес Таврический. Александр Полегенько © ИА REGNUM

23:34 15.07.2021 В Коми после полного курса ковид-вакцинации коронавирусом заразился 121 человек. Это 0,09% от числа всех привитых. Подробности в материале: Более 120 жителей Коми заразились коронавирусом после ковид-вакцинации

03:15 Командование Восточного военного округа направило на Камчатку для борьбы с COVID-19 пять врачей. О помощи в усилении больниц медработниками попросил губернатор края Владимир Солодов. Об этом: На Камчатку прибыли военные врачи для борьбы с COVID-19

03:43 Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Камчатки Яна Господарик предложила ввести режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции ухудшается, сообщила она на заседании оперативного штаба 15 июля. Читайте также: На Камчатке дети стали чаще болеть COVID-19

03:50 В Хабаровске волонтёры помогают медработникам в пунктах вакцинации от COVID-19 — они заполняют документы и проводят разъяснительную работу. Подробности в материале: В Хабаровске волонтёры активно помогают в пунктах вакцинации от COVID-19

06:25 Приморье получит 45 млн рублей федеральных средств на приобретение медикаментов для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19. Читайте также: Приморью выделят 45 млн рублей для амбулаторного лечения ковидных пациентов

06:31 На 16 июля в Приморье первым компонентом вакцины привились 286 714 человек, из них завершили иммунизацию 194 310 человек. За последние сутки прививку сделали 4192 приморца. Об этом: В Приморье за сутки вакцинировались от COVID-19 более 4 тыс. человек

07:06 С начала пандемии в Приморье выдано 50 664 положительных теста на COVID-19, выздоровели 44 802 человека (+246 за сутки). Не справились с болезнью 857 приморцев. Накануне от осложнений вследствие заражения коронавирусом умерли семь человек. Читайте подробнее: В Приморье от осложнений COVID-19 умерли уже более 850 человек

07:08 В Ульяновской области продолжился суточный прирост подтверждаемых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Ульяновской области растёт число случаев заражения коронавирусом

07:13 Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно объяснить сменой штаммов SARS-CoV-2, 16 июля заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что такой процесс характерен не только для РФ. «…В мире, и России в том числе, сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости», — сказал ученый, слова которого приводит ТАСС. Подробности в материале: Ученый объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

07:24 В Ульяновской области на фоне суточного прироста случаев заражения коронавирусом растёт и количество контактных лиц, которые попадают под наблюдение. Читайте подробнее: В Ульяновской области тесты на коронавирус сдали 966 тыс. жителей

07:40 Информация о том, что Роструд уточнил правила отстранения непривитых от коронавируса сотрудников — работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника без сохранения заплаты, включая работника на удалёнке без медицинского отвода от вакцинации, — стала поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане выразили свою точку зрения 15 июля в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: «Молчать, тупоголовое быдло!» — соцсети о вакцинации работников на удаленке

07:54 В Татарии подтвердили еще три летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 16 июля 575 человек. Об этом: В Татарии зарегистрировано ещё три случая смерти от коронавируса

08:01 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 июля 2021 года, тяжелобольных насчитывается 734 (+6 за минувшие сутки), из них 209 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за минувшие сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3658 человек, причём 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Подробности в материале: В Алтайском крае жертвами коронавируса стали ещё 17 человек

08:01 Палата реанимации для больных COVID-19 [Александр Куликов © ИА REGNUM]

08:01 В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 49 185. За минувшие сутки зарегистрировано 252 новых носителя. Об этом: В Бурятии число носителей коронавируса превысило 49 тысяч

08:06 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 16 июля 2021 года от коронавируса привились 418 374 человека (+ 8124 за минувшие сутки). Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привили более восьми тысяч человек

08:12 Обстановка с распространением коронавируса в Кемеровской области продолжает оставаться напряженной. На утро 16 июля в регионе выявили 198 новых носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб. Читайте подробнее: В Кузбассе от COVID-19 скончались ещё шесть пациентов

08:17 В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3319 человек, причём 36 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на 16 июля 2021 года. Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 79 858 человек (+397 за минувшие сутки). Об этом: В Иркутской области скончались сразу 36 пациентов с COVID-19

08:17 В министерстве здравоохранения Новосибирской области назвали недостоверной информацию об инциденте в центральной больнице города Искитим, распространяемую в СМИ и соцсетях. Подробности в материале: В Новосибирской области опровергли сообщения о самоубийстве ковид-пациента

08:18 Обязательная вакцинация вводится в Самарской области для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона опубликовано 15 июля на сайте областного Роспотребнадзора. Согласно документу, в регионе ухудшается ситуация по коронавирусу: за неделю зафиксирован рост заболеваемости на 30%. Обязательная вакцинация некоторых категорий граждан вводится для недопущения дальнейшего распространения этой инфекции. Читайте подробнее: В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

08:26 В Бурятии расходы на профилактику и борьбу с коронавирусом в 2021 году превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за весь период пандемии на эти цели направлено 4,4 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд из федерального бюджета. Читайте подробнее: В Бурятии с начала года на борьбу с COVID-19 потратили 1,1 млрд рублей

08:32 В столице Бурятии Улан-Удэ с 15 июля возобновили работу десять загородных детских лагерей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, решение об этом принято на заседании оперативного штаба. Читайте также: В Улан-Удэ возобновили работу десять детских лагерей

08:33 Производство медицинских масок. Ростовская область donland.ru

08:34 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 июля 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 52 127, причём 296 из них обнаружили за минувшие сутки. Вместе с тем 46 808 пациентов (+210 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Читайте подробнее: В Забайкалье за сутки скончались сразу 10 пациентов с COVID-19

08:39 Смена доминирующего штамма коронавируса SARS-CoV-2 стала причиной роста заболеваемости COVID-19 в России. Такое мнение 16 июля высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Подробности в материале: Ученый рассказал о причинах роста заболеваемости COVID-19 в России

08:40 В Забайкальском крае в рамках массовой вакцинации от коронавируса по состоянию на 16 июля первым компонентом вакцины привито 226 559 человек, вторым — 182 779. Читайте подробнее: В Забайкалье за сутки от COVID-19 привили более 1700 человек

08:51 Один из участников Кубка мира по шахматам в Сочи сдал тест на коронавирус, давший положительный результат. Об этом: У участника Кубка мира по шахматам в Сочи выявили коронавирус

08:53 В Ногайском районе Карачаево-Черкесии усилены ограничительные меры из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. На территории района по решению главы муниципалитета Марата Хапиштова с 12 июля приостановили деятельность предприятий общепита, сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В одном из районов Карачаево-Черкесии закрыли предприятия общепита

08:54 Ни один работодатель не имеет права увольнять из-за отсутствия прививки от короновируса, но без медотвода по прививке возможно отстранение от работы. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края. По словам замминистра Елены Шаманской, вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. В связи с этим непривитые сотрудники без медотвода из сфер повышенного риска могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Читайте также: Власти Забайкалья: за отсутствие прививки уволить не имеют права

08:56 В Туве за прошедшие сутки зарегистрирован 191 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года подтверждён 3991 случай инфицирования. Читайте подробнее: В Туве с начала года выявили почти 4 тыс. носителей коронавируса

09:00 На Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» Горьковский автозавод представил спецверсию «Газели» для вакцинации. Читайте подробнее: ГАЗ представил спецверсию «Газели» для вакцинации

09:02 Вакцинация. Дарья Драй © ИА REGNUM

09:07 В России завершился весенний призыв граждан на военную службу. Как заявили в Министерстве обороны РФ, пандемия коронавирусной инфекции на качестве пополнения не сказалась, пишет газета «Красная звезда». Подробности в материале: Более 134 тысяч новобранцев пополнили ряды российской армии

09:07 В Казани сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров подозревают в изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам. Читайте также: В Татарии выявили махинации с прививочными сертификатами

09:10 Глава Артыбашского сельского поселения в Республике Алтай Алексей Киршин сделал вторую прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». После чего в инстаграме он рассказал о «побочных эффектах» после прививки. Об этом: «Ушла тревога, улучшилась потенция»: глава алтайского села после прививки

09:10 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему допуска зарубежных вакцин от COVID-19 в страну, заявил о том, что этот вопрос пока не обсуждается, потому что в Российской Федерации уже есть четыре свои вакцины. Его заявление вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 15 июля в социальной сети Facebook. Об этом: Соцсети: «Лучше прививаться нашими» — Кремль отказал иностранным вакцинам

09:10 Уличные протесты на севере Парижа, в ходе которых французские правоохранители применили слезоточивый газ в отношении участников акции против введения санитарных пропусков в ресторанах и поездах, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 июля в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: Соцсети: «Хотите как в Париже?» — во Франции протесты из-за ограничений

09:13 Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник V» и заявил о необоснованности ажиотажа вокруг вакцины «КовиВак». Он призвал прививаться вовремя, не тратя понапрасну время на выбор вакцин. Об этом: Глава комздрава Петербурга ревакцинировался «проверенным «Спутником V»

09:15 В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Троим скончавшимся было меньше 65 лет. Об этом: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё 13 человек

09:16 В Саратовской области за сутки зарегистрировали ещё 229 случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 16 июля подтверждено 69 410 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 65 118 человек, за сутки — 224 пациента. Об этом: В Саратовской области выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом

09:24 В Приморье с начала массовой иммунизации от коронавируса поступило уже 317 294 комплекта вакцины, привились первым компонентом 286 714 человек, что составляет 31,8% от плана. Об этом: В Приморье активно прививаются от COVID-19 лишь в десяти муниципалитетах

09:26 В Челябинской области за сутки выявили ещё 287 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 70 тыс. ковид-пациентов

09:32 Недельный прирост заболеваемости коронавирусом в Воронежской области составил 28,1%. Об этом на заседании регионального оперштаба доложил 15 июля руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев, сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте подробнее: В Воронежской области резко выросла заболеваемость ковидом среди подростков

09:35 Более 46% жителей Тюменской области заразились коронавирусом в семьях. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Тюменской области раскрыли, где чаще заражаются коронавирусом

09:36 В Кабардино-Балкарии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса принято решение об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В опубликованном 15 июля на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора постановлении приведен перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации. Читайте также: В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию населения

09:38 В Воронежской области с начала июля выявлено 11 групповых очагов заболевания COVID-19, при этом в июне не было зарегистрировано ни одного очага. Об этом: В Воронежской области выявлено 11 ковид-очагов с начала июля

09:42 В Тюменской области среди сотрудников общепита заболеваемость COVID-19 выросла на 76%. Эти сведения за последние две недели приводит областное управление Роспотребнадзора. Об этом: Тюменские сотрудники общепита всё чаще заражаются коронавирусом

09:44 Представители иностранного бизнеса просят Россию упростить процедуру получения QR-кодов для привитых иностранными и российскими вакцинами за рубежом. Письмо с таким обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина направила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Она также готовит обращение в федеральное правительство. Обратиться в российское правительство намерена и Американская торговая палата (AmCham). Об этом 16 июля сообщает газета «Известия». Читайте также: Иностранный бизнес просит упростить выдачу QR-кодов в России

09:47 Пункт вакцинации в Симферополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

09:49 В Воронежской области в ближайшие дни планируется открыть 140 дополнительных коек для больных COVID-19. Об этом 15 июля на заседании регионального оперштаба доложил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Олег Минаков. Читайте также: В Воронежской области разворачивают новые ковид-койки

09:54 Расходы жителей Башкирии в 2020 году особенно сократились в сферах досуга и оздоровительных услуг. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Башстата. Сообщается, что специалисты провели анализ потребительского поведения местных жителей в прошлом году. В результате они связали сокращение расходов жителей региона на досуг и оздоровление с падением доходов и ограничительными мерами при пандемии. Читайте подробнее: Жители Башкирии сократили расходы на досуг и оздоровление

09:57 Активнее участвовать в прививочной кампании против COVID-19 призвал губернатор Воронежской области Александр Гусев сотрудников учреждений социальной сферы. С заявлением он выступил 15 июля на заседании регионального оперативного штаба. Подробности в материале: Воронежский губернатор призвал работников соцсферы активнее прививаться

10:13 240 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявили 44 482 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 41 416 человек, в том числе 256 победили вирус в прошедшие 24 часа. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили 240 новых носителей коронавируса

10:17 В Республике Крым подтверждено 394 новых случая заражения коронавирусом, сообщил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов 16 июля. Накануне, 15 июля, сообщалось о 381 новом заболевшем. Читайте подробнее: В Крыму за сутки выявлены 394 носителя коронавируса

10:21 Забайкальский край получил 3000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщает 16 июля пресс-служба правительства региона. Как пояснила исполняющая обязанности министра здравоохранения края Оксана Немакина, партия распределена и уже доставляется по медицинским учреждениям города Читы и края. Читайте также: В Забайкалье поступила партия вакцины от COVID-19

10:23 В Красноярске снова начал работать временный инфекционный госпиталь для лечения COVID-19. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы №1. Подробности в материале: В Красноярске снова заработал временный госпиталь для пациентов с COVID-19

10:26 В Таганроге (Ростовская область) расширили коечный фонд для пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация. В частности, развёрнуто 150 мест. Об этом: В Таганроге расширили коечный фонд для ковид-пациентов

10:29 С начала 2021 года в Хакасии скончались 313 ковид-пациентов. Подробности в материале: Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё 13 человек

10:30 Хакасские медики. r-19.ru

10:47 В Брянской области 16 июля выявлено 317 новых носителей коронавируса — на семь меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2465 тестов. Зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области выявили ещё 317 носителей коронавируса

10:59 В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 109 человек, сообщает региональный оперштаб 16 июля. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее. Читайте также: Ещё 109 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

11:05 Среди членов экипажа, прибывшего из Японии во Владивосток судна Socol 9, выявили пятерых заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба профсоюза моряков Владивостока. Читайте также: На прибывшем во Владивосток судне выявили пять носителей коронавируса

11:11 В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 16 июля. Об этом: Число жертв COVID-19 в Калмыкии достигло 436

11:25 В Хакасии вводят паспорта коллективного иммунитета. Как сообщили 16 июля в правительстве региона, этот документ даёт преимущества по работе в условиях коронавирусных ограничений. Подробности в материале: Паспорта коллективного иммунитета вводятся в Хакасии

11:25 В Краснодарском крае подтверждено 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля. Накануне, 15 июля, сообщалось о 229 заболевших. Подробности в материале: В Краснодарском крае за сутки выявлены 232 носителя коронавируса

11:25 За сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 799 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии. Соответствующие данные содержатся в ежедневной статистике оперативного штаба по борьбе с COVID-19 от 16 июля. Читайте подробнее: Четвёртые сутки подряд в РФ зафиксирован рекорд смертности от COVID-19

11:29 За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1948 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали 16 июля в федеральном оперштабе. Это на шесть случаев меньше, чем сутками ранее, и на шесть больше, чем два дня назад. Об этом: В Петербурге образовалось «плато» по новым случаям коронавируса

11:32 В Пермском крае выявили ещё 381 заражение коронавирусом, что на пять больше, чем днём ранее, сообщает 16 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. В регионе общее число зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии достигло 66 712. Оправился от болезни 59 231 пермяк. От COVID-19 скончались 2913 человек, в том числе 15 — за последние сутки. Об этом: В Прикамье выявили 381 новое заражение коронавирусом

11:34 За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 5382. Об этом 16 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Москве за сутки выявили около 5,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:36 За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 25 704 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В России за сутки выявили 25704 новых случая заражения коронавирусом

11:37 В Чувашии выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом, при этом суточное число выздоровевших вдвое ниже. Об этом: В Чувашии выявлено ещё 65 случаев заражения коронавирусом

11:39 В Нижегородской области по состоянию на 16 июля выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 528 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 132 535 случаев. Читайте подробнее: В Нижегородской области выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом

11:43 В Свердловской области подтвердили 100 015 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона. За минувшие сутки в области выявили 478 новых носителей вируса. Для сравнения: 15 июля 2021 года был зафиксирован суточный рекорд — 484 ковид-пациента. Вирус выявили за прошедшие сутки у 121 жителя Екатеринбурга, остальные новые носители проживают в других муниципалитетах. Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили более 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:43 За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4650 человек. Подробности в материале: Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Нижегородской области

11:44 Работники отделения скорой помощи Ишимбайской центральной районной больницы добились выплат за оказание помощи пациентам с COVID-19. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в Башкирии. Сообщается, что фельдшеры и водители скорой помощи получили от этого лечебного учреждения присуждённые Ишимбайским городским судом выплаты. Читайте подробнее: В Башкирии добились ковидных выплат работники скорой помощи Ишимбайской ЦРБ

11:48 В Ульяновской области каждые сутки растёт число жертв коронавируса. Читайте подробнее: Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё девять пациентов

11:51 В Воронежской области подтверждено 462 новых случая заражения коронавирусом за сутки, данные на 16 июля опубликовал региональный оперативный штаб. Об этом: В Воронежской области за сутки выявлены 462 носителя коронавируса

11:54 В Удмуртии по состоянию на утро 16 июля выявили 143 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 140 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 827 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 143 новых случая заражения коронавирусом

11:56 В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждён 481 случай заражения коронавирусом, выздоровели 150 человек. Об этом сообщили 16 июля в оперштабе региона. Об этом: За сутки в Красноярском крае выявили почти 500 носителей коронавируса

11:57 В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 51 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии по состоянию на 16 июля подтверждено 23 149 случаев инфицирования. Всего выздоровели 20 733 ковид-пациента, скончались за всё время 575 носителей вируса. За минувший день выписался по выздоровлении 71 человек, количество летальных исходов возросло на три случая. Читайте также: В Татарии второй день выявляют по 51 случаю заражения коронавирусом

11:57 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались пять человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 558 человек. Об этом: Вторые сутки в Удмуртии регистрируют пять летальных случаев от COVID-19

11:59 Тест на коронавирус в международном аэропорту «Шереметьево». svo. aero

11:59 В Удмуртии по состоянию на 16 июля провели 1 327 312 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5679 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 5172 исследования. Читайте также: Жители Удмуртии второй день сдают больше 5 тыс. тестов на коронавирус

12:00 Ещё 330 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 июля. Это на восемь случаев заражения больше, чем днём ранее. Подробности в материале: В Ростовской области подтвердили 104 тыс. случаев заражения коронавирусом

12:00 В Ленинградской области за последние сутки выявлены 244 новых носителя коронавирусной инфекции, что на три случая меньше, чем днем ранее. Суточная смертность от ковида в регионе сохранилась на прежнем уровне. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 244 носителя SARS-CoV-2

12:00 Учителям Башкирии рекомендовано сделать прививку от COVID-19 до 1 сентября текущего года. Эту информацию подтвердили в министерстве образования и науки республики. Сообщается, что в случае отказа от вакцинации без медицинских показаний педагогов могут не допустить до работы. Подробности в материале: В Башкирии учителям рекомендовали вакцинироваться до 1 сентября

12:01 Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Ниже список регионов, в которых могут спросить сертификат о вакцинации. Адыгея. С 19 июля заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесённого заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет). Архангельская область. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации. Башкирия. Сесть в междугородние и межрегиональные автобусы можно только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, действительного в течение трёх суток со дня выдачи. Дагестан. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Иркутская область. Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки на антитела, или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет). Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации. Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Краснодарский край. Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации — полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение трёх дней после заселения в гостиницы. Московская область. Посещение большинства общественных мест только при предъявлении QR-кода с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестами (не нужны лицам до 18 лет). Размещение граждан в гостиницах более чем на трое суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител. Ямало-Ненецкий автономный округ. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации.

12:01 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 июля прививку от коронавируса сделали 259 737 человек. Второй компонент препарата получили 169 775 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Об этом: В Удмуртии почти 170 тыс. человек завершили вакцинацию от коронавируса

12:06 За истекшие сутки в Ростовской области скончались 19 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 июля. Об этом: В Ростовской области умерли ещё 19 ковид-пациентов

12:11 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 130 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 16 июля. Днём ранее, 15 июля, в регионе было зарегистрировано 126 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 39 тыс. 134 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 130 носителей коронавируса

12:17 Около 13 тыс. жителей Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 июля. Подробности в материале: В Ростовской области от COVID-19 привились ещё 13 тыс. человек

12:23 Новую партию вакцины от COVID-19 получила Брянская область, сообщили ИА REGNUM 16 июля в региональном оперативном штабе. В регион поступило ещё 6300 доз вакцины «Спутник V». Об этом: В Брянскую область поступило ещё 6,3 тысячи доз вакцины «Спутник V»

12:25 В Саратовской области с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 16 июля 1538 человек. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть мужчин и десять женщин в возрасте от 60 до 87 лет. Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 за сутки скончались 16 человек

12:26 В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии по состоянию на 16 июля подтверждено 52 715 заражений. Выздоровели за все время 45 833 пациента, за сутки — 28 человек. Скончались от COVID-19 всего 1317 жителей, в том числе за последние 24 часа — 17 пациентов. Читайте также: В Пензенской области за сутки коронавирус выявили у 227 человек

12:26 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о специальных выплатах отдельным категориям работников госучреждений здравоохранения региона, оказывающим помощь гражданам с COVID-19. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба правительства региона. Выплаты получат врачи, а также средний и младший медперсонал бюро судебно-медицинских экспертиз; прочий персонал ковидных госпиталей, стационаров, амбулаторий, где проводятся диагностика и лечение коронавирусной инфекции. Средства предусмотрены в областном бюджете с 1 июня по 30 сентября 2021 года. Читайте также: В Приангарье продлили COVID-выплаты медикам

12:31 264 новых носителяй коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего по области выявили 71 248 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 2458 пациентов с COVID-19. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили более 260 новых носителей коронавируса

12:33 В Ставропольском крае за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 245 жителей региона. Это самый высокий показатель за последние более чем полгода. Больше заразившихся было выявлено лишь 1 января 2021 года — 248 человек. Такие данные привел 16 июля федеральный оперативный штаб. Об этом: На Ставрополье показатель заболеваемости COVID-19 приблизился к максимуму

12:35 В Татарии выявили 32 британских и 41 индийский геноварианты штамма коронавируса, заявила 16 июля замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Подробности в материале: В Татарии выявили десятки случаев индийского и британского штаммов COVID-19

12:36 На борьбу с COVID-19 из бюджета Иркутской области выделяются беспрецедентные суммы. Об этом 15 июля сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, которые цитирует пресс-служба областного правительства, с мая 2021 года направлено уже более 900 млн рублей. В эту сумму включены 500 млн рублей дополнительных средств. Читайте также: Приангарье на борьбу с COVID-19 тратит беспрецедентные суммы

12:44 В Хакасии будет развёрнут военный мобильный госпиталь на 100 койко-мест для помощи в борьбе с COVID-19. Читайте также: Военный мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19 развернут в Хакасии

12:48 В Республике Карелия за предыдущие сутки выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев больше, чем днем ранее. Об этом 16 июля сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: В Карелии за сутки выявили 192 новых случая коронавируса

12:50 Масочный режим в Санкт-Петербурге. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:50 С начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 61 773 случая заражения SARS-CoV-2 Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё 232 носителя коронавируса

12:51 В рамках проекта «Спасибо медикам!» ульяновские медицинские работники бесплатно восстанавливают здоровье в санаториях Краснодарского и Ставропольского краёв, Крыма, Татарии, Чувашии и Ульяновской области. В санаториях прошли реабилитацию 1233 ульяновских медика.

12:55 Семь новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом подтверждены за минувшие сутки, данные 16 июля опубликовал региональный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Крыму за сутки зарегистрировано семь смертей от ковида

12:56 В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 49 729. Об этом: В Новосибирской области число носителей коронавируса приблизилось к 50 тыс

12:58 В Карачаево-Черкесии за последние сутки снизилось число госпитализированных в ковидные госпитали. Так, 15 июля в больницах получали лечение от COVID-19 554 пациента, спустя сутки их стало 544, сообщили 16 июля в региональном оперативном штабе. Об этом: В Карачаево-Черкесии госпитализированы 544 ковид-пациента

13:00 В Пензенской области в ближайшее время будет открыто еще порядка 20 стационарных пунктов вакцинации и создано дополнительно 30 мобильных бригад. Об этом заявил врио зампреда правительства региона Вячеслав Космачев. Об этом: В Пензенской области откроют новые прививочные пункты

13:03 В мэрию Москвы уже обратилась Ассоциация европейского бизнеса с просьбой разрешить людям, привившимся от COVID-19 признанными ВОЗ вакцинами, получать QR-коды. Читайте также: Не только бизнес просит признать иновакцины для QR-кодов

13:04 Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о маленькой, но очень важной победе над коронавирусом благодаря двум неделям локдауна. По его словам, в регионе уменьшилась потребность в госпитализации пациентов с COVID-19. Читайте подробнее: Глава Бурятии заявил о «маленькой, но очень важной победе» над COVID-19

13:18 Система здравоохранения Псковской области продолжает работать в крайне напряжённом режиме. В перепрофилированных под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией стационарах стабильно занято 70% коек. Подробности в материале: В Псковской области занято 70% ковидных коек

13:19 В Белгородской области 16 июля подтверждено 134 новых случая заболевания COVID-19, что на шесть больше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после лечения ещё 109 пациентов, трое скончались. На вакцинацию записались 6578 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 134 новых случая заболевания COVID-19

13:22 Отели и пансионаты Севастополя с 16 июля прекратили принимать постояльцев без сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о наличии антител в крови. Новые правила распространяются на гостей старше 18 лет. Подробности в материале: В Севастополе отели не принимают постояльцев без сертификатов о вакцинации

13:22 Проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары. samadm.ru

13:29 Врачи больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ от COVID-19 спасли 71-летнего пациента с 90%-ным поражением лёгких. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе медицинского учреждения, он покидает госпиталь «своих ногах» сегодня, 16 июля. Подробности в материале: В Бурятии от COVID-19 спасли 71-летнего пациента с 90%-ным поражением лёгких

13:31 Российские граждане не вполне дисциплинированы в том, что касается соблюдения санитарных мер и вакцинации от коронавируса. Но мобилизационные возможности медицины позволяют не объявлять новый локдаун, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июля журналистам. «Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего», — сказал Песков. Однако благодаря способности медицины к мобилизации проходить вторую волну пандемии удаётся, «не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун». Подробности в материале: В Кремле посетовали на низкую вакцинную дисциплину в РФ

13:32 В Республике Хакасия будет развернут военный мобильный госпиталь на 100 мест для того, чтобы оказывать помощь в борьбе с COVID-19. Об этом 16 июля сообщили журналистам в Минобороны РФ. Подробности в материале: В Хакасии развернут военный мобильный госпиталь для борьбы с SARS-CoV-2

13:39 В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов. Соответствующее решение принял мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил об этом 16 июля на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: Собянин отменил в Москве с 19 июля систему QR-кодов

13:45 Коронавирус становится всё более агрессивным и, несмотря на все принимаемые меры по борьбе с пандемией, смертность от него продолжает расти. Об этом 16 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле рассказали, что поможет снизить смертность от COVID-19

13:47 Число госпитализируемых пациентов с симптомами коронавирусной инфекции снизилось на треть. Об этом 16 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выступил с докладом о ситуации в столице на заседании президиума координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции при правительстве РФ. Читайте подробнее: Мэр Москвы заявил о снижении числа госпитализируемых с COVID-19

13:48 С 19 июля QR-коды не станут обязательным условием для посещения учреждений общественного питания в Подмосковье. Об этом 16 июля сообщил губернатор Московской области в своем телеграм-канале. Владельцы кафе и ресторанов смогут самостоятельно решать проверять QR-код у посетителей или нет. В случае, если эта мера контроля не будет применяться, обязательно проводить термометрию на входе и обеспечить ношение масок, а также социальное дистанцирование. Об этом: В Подмосковье отменили обязательные QR-коды

13:48 Штамм коронавируса «Дельта» в три раза заразнее обычного варианта SARS-CoV-2. Об этом 16 июля заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24». Читайте также: Штамм коронавируса «Дельта» в три раза заразнее обычного — Роспотребнадзор

13:50 В Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов, заявил 16 июля мэр столицы Сергей Собянин. Читайте подробнее: В Москве отменили систему обязательных QR-кодов

13:52 По состоянию на 16 июля в Подмосковье от коронавируса привито свыше 2,4 млн человек. Об этом 16 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. «Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес — мы признательны ему за поддержку и участие», — сказал глава региона. Подробности в материале: В Подмосковье от коронавируса привили 40% взрослого населения

13:57 За последние сутки в Мурманской области выявили 264 новых случая заболевания COVID-19, 133 из них — в столице региона. Об этом: В Мурманской области за сутки выявили 264 носителя коронавируса

13:57 В Москве первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 3,8 млн человек, сообщил 16 июля мэр Москвы Сергей Собянин. На заседании президиума координационного совета при правительстве мэр рассказал, что до «тех решений, которые приняли», в столице сделали первую прививку 1,7 млн человек, а за последний месяц — более 2 млн человек. Об этом: Собянин: за месяц сделали прививки 2 млн москвичей

14:02 Ситуация с COVID-19 в России сейчас остается напряженной, медицинскую помощь получают 865 тыс. человек. Об этом 16 июля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко назвал ситуацию с COVID-19 в России напряжённой

14:05 В Казани в торговых центрах «Южный» и «Мега» закончились вакцины. В ближайшее время их доставят и вакцинация вновь станет доступна для посетителей объектов, заверил 16 июля замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. По состоянию на 16 июля от COVID-19 в республике привились более 709,2 тыс. человек. За сутки прирост составил 11,3 тысячи. Завершили иммунизацию 459 289 человек. Об этом: В Татарии возникли перебои с поставкой антиковидной вакцины

14:05 Правительство России выделяет дополнительно более 85 млрд рублей на оказание медицинской помощи в условиях пандемии. Об этом 16 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте также: Регионы РФ получат 85 млрд рублей на медпомощь в пандемию

14:08 Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться напряженной. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. «В нашей стране 865 тыс. человек получают медицинскую помощь. Из них 77% получают медицинскую помощь на амбулаторном этапе», — сказал глава Минздрава. По его словам, в отдельных регионах рост заболеваемости замедлился, но в целом по стране этот показатель растет. Подробности в материале: Названы регионы с самыми высокими темпами заболеваемости COVID-19

14:09 В Республике Алтай за сутки выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 18 683, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Читайте также: В Горном Алтае выявили 67 новых носителей коронавируса

14:10 В мошенничестве с сертификатом о вакцинации от COVID-19 подозревают 34-летнюю безработную жительницу Волгограда. Она пообещала местному жителю оформить документ, не имея на это никаких возможностей, сообщили ИА REGNUM 16 июля в пресс-службе регионального УМВД. Читайте подробнее: Житель Волгограда купил «сертификат» о вакцинации у мошенницы

14:11 В Мордовии по состоянию на 16 июля выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 59 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 859 случаев. Читайте подробнее: В Мордовии прирост носителей коронавируса за сутки достиг 60 человек

14:12 В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 368 человек. Читайте также: Двое жителей Мордовии скончались от COVID-19 за сутки

14:13 В Москве с 19 июля заведениям общественного питания разрешается работать в ночное время. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте столичного правительства. Подробности в материале: Барам и ресторанам Москвы с 19 июля разрешат работать ночью

14:14 На стационарном лечении в медучреждениях России находится 191 тыс. человек с COVID-19. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. Рост числа госпитализированных за семь дней составил 9,5%, добавил глава Минздрава. Читайте подробнее: В больницах России находятся почти 200 тыс. пациентов с COVID-19

14:16 Доставщик еды в маске на улице Петербурга. Дарья Драй © ИА REGNUM

14:17 В Марий Эл по состоянию на 16 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 56 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 191 случая. Об этом: В Марий Эл выявили ещё 57 носителей коронавируса

14:18 В России растет число пациентов, болеющих COVID-19 в тяжелой форме. Об этом 16 июля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. «Продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, в искусственной вентиляции легких. Прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Растет число «тяжелых» пациентов с COVID-19

14:22 В Коми число жертв коронавируса увеличилось до 1102 — за сутки умерли пять человек. Читайте подробнее: В Коми скончались пять пациентов с коронавирусом

14:23 В Москве с 19 июля снимается запрет на работу заведений общепита в ночное время при условии соблюдения эпидемических требований. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом: В Москве снимается запрет на работу общепита в ночное время

14:27 Мусульман Челябинской области призывают отметить Курбан-Байрам дома. С таким призывом к ним обратилось духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом: Южноуральских мусульман призывают отмечать Курбан-байрам дома

14:28 В России с начала производства вакцин от коронавирусной инфекции выпущено в гражданский оборот 43,8 млн полных доз. Об этом 16 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Об этом: Мантуров: в гражданский оборот выпущено 43,8 млн комплектов вакцин

14:30 В Пензенской области первым компонентом антиковидной вакцины привили 249 898 человек, что составляет 39,2% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию 172 615 жителей, сообщает 16 июля региональный минздрав. Об этом: В Пензенской области прошли вакцинацию от COVID-19 около 250 тыс. человек

14:36 С 19 сентября в регионы России ожидается поставка партий препарата «Спутник Лайт» в целях ревакцинации населения. Об этом 16 июля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. Глава Минздрава напомнил, что рекомендации по ревакцинации населения раз в шесть месяцев выпустило профессиональное медицинское сообщество. Подробности в материале: В регионы готовят поставку «Спутник Лайт» для ревакцинации

14:36 Производители готовятся выпустить к 1 октября 2021 года 57 млн комплектов вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил 16 июля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «К 1 октября производители берут на себя обязательства на 57 млн комплектов «Спутник V». Это почти в три раза больше, чем за предыдущие три месяца», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Читайте также: В России к октябрю планируют выпустить 57 млн комплектов «Спутник V»

14:36 В Марий Эл по состоянию на 13 июля первый компонент вакцины от коронавируса получили 38 867 человек в возрасте старше 60 лет. В структуре вакцинированных доля пожилых граждан составляет 39,8%. Об этом: В Марий Эл из общего числа привитых от коронавируса около 40% пожилых

14:37 Ежедневно в России вакцинируют свыше полумиллиона человек. Такие цифры 16 июля привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. По его словам, вакцинация в России проходит стабильно. Ежедневно удается вакцинировать от 500 тыс. до 1 млн человек. Подробности в материале: В России вакцинируют до 1 млн человек в сутки

14:42 Руководство российских регионов вправе сильнее ограничивать проведение массовых мероприятий, чем это делает федеральный центр. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 16 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: Попова: регионы вправе ещё сильнее ограничивать массовые мероприятия

14:43 Решение отменить применение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в Москве можно только приветствовать, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме надеются, что Собянин учтет все ошибки антиковидных ограничений

14:47 Эпидемиологическая ситуация в реогионах России остается напряженной. Об этом 16 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. Тем не менее наблюдается определенная стабилизация и замедления темпов распространения коронавируса, отметила она. Об этом: Рост заболеваемости COVID-19 в России упал с 37% до 2%

14:51 Обнародованные чиновниками правила отстранения непривитых от COVID работников взбудоражили социальные сети. Возмущение может вылиться в протесты — считают одни. Другие полагают, что вопросам вакцинации придают слишком уж большое значение в ущерб всему здравоохранению. Особенно много комментариев опубликовали участники сообщества «Регион-75 | Чита» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные из них. «Оставим людей без куска хлеба лишь бы они подчинились», — возмущается Мария Тихонова. «Какая забота о нашем здоровье… Они бы лучше зарплату повысили», — замечает Марина Леднёва. Читайте подробнее: «Оставим людей без куска хлеба, лишь бы они подчинились!» — соцсети России

14:55 Доля Москвы среди новых случаев COVID-19 в России сокращается. Об этом 16 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. «Эпидситуация уходит из Москвы. В Москве заболеваемость снижается, и доля Москвы снижается в общей заболеваемости с 37% до 20%. Мы безусловно отмечаем параллельный рост доли случаев в других регионах», — сказала Попова. Об этом: Глава Роспотребнадзора: «Эпидситуация уходит из Москвы»

15:01 В Оренбургской области выявили 283 новых заражения коронавирусом, что на пять превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 16 июля оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в Оренбуржье зарегистрировано 51 658 носителя коронавируса, среди них 4308 — этой дети. Выздоровели 44 505 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 1174 оренбуржца. За последние сутки подтверждено пять летальных исходов. Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё пятеро оренбуржцев

15:03 В десяти регионах России отмечается спад заболеваемости COVID-19. Об этом 16 июля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. «Отсутствие значимой динамики — в четырех субъектах. И снижение заболеваемости в десяти регионах. Это Московская область. Владимирская, Кировская область, Карелия, Псковская область, Забайкальский край, Орловская область, Смоленская область, Москва и Бурятия», — сказала Попова. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 снижается в десяти регионах

15:03 Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca. Фото: facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia

15:04 В России из общего числа выявленных в июле случаев заражения коронавирусом почти 68% приходятся на штамм «Дельта». Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 16 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В РФ 68% новых случаев заражения коронавирусом приходятся на «Дельта"-штамм

15:07 В Чечне за прошедшие сутки тесты на коронавирус были подтверждены еще у 112 человек. Это на пять больше, чем сутками ранее. Общее число носителей коронавируса достигло в республике 14 075 человек, сообщили 16 июля в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Чечне подтвержден коронавирус еще у 112 человек

15:10 В 14 регионах России отмечается резкий рост заболеваемости COVID-19. Об этом 16 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. «У нас есть регионы, где максимальный рост заболеваемости за последние пять суток — более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели», — сказала Попова. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 выросла более чем на четверть в 14 регионах России

15:16 Глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала гражданам РФ привиться до сентябрьских выборов. Об этом она заявила в ходе выступления в ЦИК РФ. «В РФ сегодня четыре вакцины зарегистрированы. Вакцины доступны всем — у нас массовая иммунизация, у нас огромное количество пунктов иммунизации, у нас открыто огромное количество пунктов иммунизации, и сегодня здесь каких-то проблем с тем, чтобы сделать это сейчас, а делать это нужно сейчас, чтобы к 19 числу иммунизация была завершена…» — сказала Попова.

15:22 Доля «Дельта"-штамма в популяции коронавируса на территории России составляет около 70%. Об этом 16 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с пандемией. «Чтобы снизить число мутаций при интенсивном распространении нужно безусловно соблюдать все требования по сокращению контактов, максимально вакцинироваться. В России по результатам молекулярно-генетического мониторинга, увеличивается доля «Дельта-штамма». Сегодня его распространённость составляет порядка 70%», — сказала Попова. Об этом: «Дельта"-штамм коронавируса стал доминирующим в России

15:23 В Рязанской области 16 июля выявлено 139 новых носителей коронавируса — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано четыре летальных исхода. Об этом: В Рязанской области за сутки выявили 139 носителей коронавируса

15:33 Решение мэрии Москвы отменить QR-коды для посещения общепита является оправданным. Об этом 16 июля сообщил председатель комитета по ресторанному бизнесу московского отделения «Деловой России» Сергей Миронов. По его словам, ранее столичные рестораторы написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где привели доводы за отмену системы QR-кодов для общепита. В числе аргументов указывалось падение темпов заболеваемости, увеличение числа вакцинировавшихся москвичей, а также выполнение большинством предприятий общепита нормы в 60% обязательной вакцинации сотрудников. Об этом: Рестораторы Москвы поблагодарили Собянина за отмену QR-кодов

15:36 В Псковской области указом губернатора дополнен и уточнен регламент заселения в гостиницы и другие объекты временного проживания, санатории и пансионаты, с учетом обострившейся в последние недели ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: В Псковской области уточнили правила заселения в гостиницы

15:38 Ситуация с распространением коронавируса в Адыгее признана одной из наиболее серьезных среди субъектов России. Об этом заявил 16 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время координационного совета при правительстве РФ. Кроме Адыгеи, он назвал еще Красноярский и Алтайский края, Астраханскую область и Югру, где темпы прироста заболевания наиболее высокие. Подробности в материале: Мурашко назвал Адыгею среди субъектов РФ с серьезной COVID-ситуацией

15:46 Рестораны сети «Макдоналдс» в Москве начнут принимать посетителей без QR-кодов.

15:50 С 19 июля на территории Подмосковья отменяются ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования. Об этом 16 июля сообщается на сайте правительства Московской области. Отмена ограничений прописана в соответствующем постановлении, которое утвердил глава региона Андрей Воробьев. Подобные меры приняты по причине стабилизации роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Читайте также: В Подмосковье сняли ограничения по посещаемости культурных мероприятий

15:57 В Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки был подтвержден коронавирус у 71 жителя региона. Последний раз такое число заболевших было выявлено в республике 27 февраля 2020 года. А пик количества случаев заражения был зафиксирован за все время пандемии 27 декабря 2020 года — 105 случаев в сутки. Такие данные приводит 16 июля федеральный оперативный штаб. Читайте подробнее: В Кабардино-Балкарии еще у 71 человека подтвержден коронавирус

15:58 В Волгоградской области 16 июля подтверждён 281 новый случай заболевания COVID-19, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано 11 летальных исходов, выписан после лечения 121 пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области подтвердили 281 новый случай заболевания COVID-19

16:08 Серьёзным и взвешенным назвал решение отменить предъявление QR-кодов в кафе и ресторанах Москвы глава города Сергей Собянин 16 июля в эфире «России 1». Читайте подробнее: Собянин: бизнес очень просил отменить QR-коды в ресторанах

16:12 Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной и ни одна из стран не застрахована от более опасных штаммов коронавируса.

16:12 Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за устранение барьеров для производства и поставок вакцин в мире.

16:15 Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономические последствия пандемии в России в целом преодолены, а экономика в целом восстановилась.

16:16 Президент РФ Владимир Путин назвал безопасными и надёжными все российские вакцины от коронавируса.

16:17 В Дагестане вновь выросла смертельная статистика по коронавирусу. За прошедшие сутки скончались семеро жителей региона. Общее число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 1607, сообщили 16 июля в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Дагестане за сутки скончались семь ковид-пациентов

16:19 С 19 июля посещать детские игровые комнаты в Подмосковье можно будет без QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Эта же норма распространяется и на посещение аттракционов, а также зоопарков. В то же время при посещении этих объектов необходимо будет соблюдать все правила санитарной безопасности. Читайте также: Места развлечений в Подмосковье разрешили посещать без QR-кодов

16:21 С 1 мая на Черноморском побережье Краснодарского края зарегистрировано в целом 2040 случаев COVID-19. Случаи заражения коронавирусом подтверждены у 26 работников санаторно-курортных учреждений и 61 организованного отдыхающего. Читайте также: На курортах Кубани коронавирус выявили более чем у 60 туристов

16:31 В Архангельской области за две недели жертвами COVID-19 стали 111 человек, всего с начала пандемии — 1431. Читайте также: В Архангельской области выросла смертность от COVID-19

16:32 С 19 июля посещать ночные клубы в Подмосковье можно будет без QR-кодов. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Тем не менее при посещении этих заведений клиенты обязаны будут соблюдать все правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом: В Подмосковье ночные клубы разрешили посещать без QR-кода

16:34 Дезинфекция в Мосгордуме. Фото: duma.mos.ru

16:38 Состояние советского и российского актёра, 71-летнего Михаила Боярского, которого накануне госпитализировали в больницу с подозрением на ковид, хорошее. Об этом 16 июля ИА REGNUM сообщили в театре им. Ленсовета. Читайте подробнее: В Театре Ленсовета рассказали о самочувствии Боярского

16:46 День города в Екатеринбурге отметят только в онлайн-режиме, сообщил в Instagram глава города Алексей Орлов. «Ситуация с заболеваемостью коронавирусом не позволяет нам отметить эту дату с размахом», — сказал мэр. Массовых гуляний в Екатеринбурге не будет. Тем не менее в городе подготовят онлайн-программу в честь праздника. Читайте подробнее: В Екатеринбурге отменили празднование Дня города

16:47 Все возможности задействованы в России для производства медицинского кислорода. Не исключено, что придётся его импортировать, заявил 16 июля российский министр торговли Денис Мантуров на заседании в правительстве РФ. Читайте также: Мантуров рассказал о планах импортировать медицинский кислород в Россию

16:48 За последние сутки в Архангельской области COVID-19 выявили у 234 человек. Наибольший прирост заболевших зарегистрирован в областном центре (+56) и Северодвинске (+54). Об этом: В Архангельской области за сутки выявили 234 больных COVID-19

16:55 Все четыре вакцины от коронавирусной инфекции, применяемые в России, надёжны и безопасны, заявил 16 июля президент страны Владимир Путин на саммите АТЭС. Читайте также: Путин заявил, что все четыре российские вакцины безопасны и надёжны

16:59 Сегодня на рынке наблюдается серьезный дефицит курьеров, как и год назад, уверен координатор Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков. Об этом он сегодня, 16 июля, заявилИА REGNUM, комментируя результаты исследования службы SuperJob, показавшего четырёхкратный рост спроса на курьеров за год. «Лавинообразный рост интернет-торговли многократно усилил спрос на доставку. Год назад люди, которые оказались без работы, закрывали повышенный спрос, устраиваясь курьерами. Сейчас этот ресурс исчерпан. Все, кто хотел — давно работают. Большого притока мигрантов нет, привлечь в курьеры мигрантов из других отраслей сложно. Объемы продаж и доставки растут. Рынку нужно все больше привитых курьеров. Где их взять? Как вариант — переманить у конкурента или удерживать своих, например, с помощью увеличения зарплаты», — отметил эксперт.Читайте также: Требуется курьер: как пандемия изменила рынок доставки в России

17:01 Прокурор запросил один год и четыре месяца ограничения свободы для обвиняемого по первому в Москве делу о подделке сертификатов о вакцинации.

17:19 Роспотребнадзор по Москве сообщает, что за месяц в Москве вакцинировано необходимое число работников — более двух миллионов.

17:20 ФАС зарегистрировала цены на упаковки вакцины «Спутник лайт» (50 доз) и «Спутник V» (100 доз) — 17,118 тысячи рублей и 43,34 тысячи рублей соответственно.

17:22 Роспотребнадзор по Москве разрешил работодателям, не представившим к 15 июля сведения о вакцинации 60% сотрудников первым компонентом, сделать это до 22 июля.

17:30 Россия готова делиться с другими странами своими антикризисными наработками в рамках борьбы с COVID-19, заявил президент России Владимир Путин, выступая на виртуальном саммите АТЭС. Об этом: Путин: Россия готова делиться своими антикризисными наработками

17:36 Вакцина от коронавируса «Спутник V». Фото: sochi.ru

17:39 В Москве большинство организаций выполнили требования главного санитарного врача города по вакцинации персонала, сообщили 16 июля в столичном управлении Роспотребнадзора. «По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал», — рассказали в пресс-службе управления. Подробности в материале: Не успевшим вакцинировать персонал компаниям Москвы дали ещё неделю

17:42 Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на новые упаковки вакцин «Спутник Лайт и «Спутник V» объёмом 50 и 100 доз, сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале: ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки «Спутник Лайт» и «Спутник V»

17:45 В Курской области 16 июля зарегистрировано 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе были выявлены 43 тыс. 556 заражённых коронавирусом. Читайте также: В Курской области выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом

17:49 В Курской области по состоянию на 16 июля зарегистрировано 1012 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено шесть смертей. Читайте подробнее: В Курской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

17:56 Срок подачи сведений о вакцинации сотрудников от коронавируса для организаций Москвы продлён на одну неделю — до 22 июля, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: Роспотребнадзор продлил срок подачи данных о вакцинации работников в Москве

18:02 В Липецкой области 16 июля подтверждено 222 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 36 тыс. 82 положительных результата исследования. Подробности в материале: В Липецкой области за сутки выявлены 222 новых носителя коронавируса

18:15 Во Владимирской области 16 июля подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на семь больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 39 тыс. 959 носителей вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлен 241 носитель коронавируса

18:17 В Тюменской области за 15 июля обнаружили ещё 249 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Тюменской области выявили ещё 249 ковид-пациентов

18:23 Рестораны Москвы без летних веранд потеряли 60−85% выручки за время действия системы QR-кодов, сообщили в Минпромторге России. Об этом: Рестораны Москвы без веранд потеряли до 85% выручки из-за QR-кодов