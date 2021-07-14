Ташкент, , 15:09 — REGNUM Совет министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудил в Душанбе повестку дня и проекты документов, которые могут быть подписаны на саммите глав государств организации в 2021 году. Об этом сообщает 14 июля пресс-служба МИД Узбекистана.

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Отмечается, что ход подготовки к предстоящему юбилейному саммиту организации обсудили главы дипломатий Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В обсуждении участвовали генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиёсов.

«Министры рассмотрели проекты повестки дня и документов, предлагаемых к подписанию в ходе заседания Совета глав государств — членов ШОС», — указано в сообщении.

Отмечено, что за 20 лет существования ШОС приобрела авторитет на международной арене, от этой структуры многое зависит в укреплении системы межгосударственных отношений.

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