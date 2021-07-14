Варшава, , 15:03 — REGNUM Вооруженные силы Польши со следующего года получат американские танки «Абрамс». Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции.

По его словам, минобороны республики уже подписало контракт на закупку 250 машин этого типа.

«Мы заказывали самые современные танки, лучше всего оснащенные и испытанные в боях. Напомню, что указанные танки создавались как противовес российским танкам Т-14 «Армата». Нам нужно с нового года получить американские танки и тем самым быстро повысить обороноспособность страны», — сообщил министр.

Контракт касается танков M1A2 «Абрамс» в версии SEPv3. Это последняя версия этой техники, используемая с 2020 года. Новые танки должны заменить самые старые в польской армии, танки Т-72 и немного более новый PT-91 Twardy.