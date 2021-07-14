Москва, , 14:59 — REGNUM 14 июля посол Польши в России Кшиштоф Краевский направится в Сибирь, где в течение нескольких дней в разных городах проведет встречи с представителями польской диаспоры. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Первые встречи состоятся уже 14 июля вечером. В Иркутске посол Польши выступит перед представителями польской общины Сибири в офисе их организации.

В течение следующих нескольких дней Кшиштоф Краевский посетит этнических поляков, проживающих в Республике Бурятия и в Читинской области.

В рамках данных визитов дипломат также встретится с католическим духовенством, работающим в Сибири, и возложит цветы к могилам этнических поляков, захороненных в регионе.