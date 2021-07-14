Сеул, 14 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила свой первый автономный маршрутный автомобиль RoboShuttle, который был создан на базе Hyundai H350. Об этом сообщается на сайте компании.

Hyundainews.com RoboShuttle

Отмечается, что 9 августа RoboShuttle начнет курсировать по улицам Седжонг Смарт-Сити в Южной Корее. Протяженность маршрута автономного фургона составит 6,1 км. При этом водитель будет управлять машиной, которая получила временное разрешение на автономное вождение третьего уровня. RoboShuttle оборудован технологиями четвертого уровня автономности.

Технологии вождения четвертого уровня предполагают минимальное участие водителя в управлении транспортным средством. При этом автомобиль сам может анализировать обстановку на дороге и принимать решения.

В компании также создали приложение, которое позволит отправлять автономному фургону RoboShuttle запросы. Таким образом, можно взаимодействовать с автомобилем, отправляя ему запросы с требованием высадить или подобрать пассажиров на нужной остановке.

Напомним, компания Hyundai планирует оснастить электрический кроссовер Ioniq 6 цифровыми боковыми зеркалами заднего вида и дополнительными экранами в салоне.

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