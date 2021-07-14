Оренбург, 14 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 276 новых заражений коронавирусом, что на один превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 14 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 51 097 носителей коронавируса. Оправились от болезни 44 243 оренбуржца. От COVID-19 скончались 1165 человек, в том числе пятеро за последние сутки.

На сегодня в клиниках лечение получают 1253 пациента с коронавирусной инфекцией. Медики оценивают состояние 283 человек как тяжелое.