Киев, , 14:57 — REGNUM На Украине якобы фигурант скандальных «плёнок Бигуса» Дмитрий Дорошенко, голос которого якобы есть записях телефонных разговоров председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, заявил о намерении доказать в ходе судебного процесса, что эти записи — подделка.

Соответствующее заявление Дорошенко сделал 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дорошенко подчеркнул, что никогда не общался с Медведчуком по телефону и тем более не обсуждал вопросы, связанные с Донбассом.

«Любой человек, который со мной общался, не говоря уже тех, которые меня знают лично… они прекрасно понимают, что голос на пленках — это голос не мой, что это все сфальсифицированные пленки. Все это настолько низкопробный материал, который даже критики не выдерживает никакой. Я никогда не общался с Медведчуком по телефону, никогда не обсуждал с ним никаких переговоров по Донбассу, и, тем более, повторюсь, это не мой голос на пленках», — сказал он.

Дорошенко заявил, что на «пленках Бигуса» ситуация представлена так, что якобы это он лично устраивал какие-то договоренности и общался напрямую с Виктором Медведчуком.

«Для меня это был шок. Я не знал, что делать, кому предъявлять претензии… нужно действительно подавать в суд, доводить до логического конца и выводить правду на поверхность», — добавил фигурант скандала.

До этого Дорошенко сообщил, что собирается обратиться в суд с иском к тем, кто распространил или собирается распространять о нем неправдивую информацию. По его словам, за распространение неправдивой информации журналист Денис Бигус и компания должны нести ответственность.

ИА REGNUM напоминает, что т.н. «пленки Медведчука» — это расследования украинского журналиста Дениса Бигуса, лидера проекта Bihus.Info, касающиеся событий на Украине в 2014—2016 гг. и основанные на записях переговоров ряда топ-политиков того периода. В рамках расследования было обнародовано сразу несколько таких «плёнок», проливающих свет на деятельность Порошенко и премьера Яценюка, особенно в отношениях с Россией и республиками Донбасса. Пленки уже спровоцировали несколько громких внутриполитических скандалов, в частности, в июле Порошенко подал в суд на Зеленского, поскольку он считает, что это спецоперация офиса президента.