Москва, 14 июля 2021, 14:52 — REGNUM Сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2021 году являются слухами, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Он добавил, что «не было никаких обсуждений, даже постановки вопроса о возможности визита китайского руководителя к нам, так и президента России в Китай».
Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и Китая в первой половине 2021 года составил $63,1 млрд (почти 4,7 трлн рублей), что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Китайский экспорт в РФ в январе-июне текущего года вырос на 38,4% и составил около $29,0 млрд (2,2 трлн рублей). Импорт увеличился на 20,6%, достигнув показателя в $34,1 млрд (2,5 трлн рублей).