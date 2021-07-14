Москва, , 14:52 — REGNUM Сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в 2021 году являются слухами, заявил посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«Что же касается визитов, то могу вам сказать совершенно ответственно, что все это не более чем слухи. К сожалению, но слухи», — сказал посол в интервью РИА Новости.

Он добавил, что «не было никаких обсуждений, даже постановки вопроса о возможности визита китайского руководителя к нам, так и президента России в Китай».

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и Китая в первой половине 2021 года составил $63,1 млрд (почти 4,7 трлн рублей), что на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Китайский экспорт в РФ в январе-июне текущего года вырос на 38,4% и составил около $29,0 млрд (2,2 трлн рублей). Импорт увеличился на 20,6%, достигнув показателя в $34,1 млрд (2,5 трлн рублей).