Москва, 14 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Москве три новых станции Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы запустят одновременно в 2023 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая ход строительства одной из станций — «Лианозово».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Мэр рассказал, что Дмитровская линия является крупным проектом метростроения столицы, осталось ещё три станции — «Лианозово», «Улица 800-летия Москвы» и «Физтех». Их по плану должны запустить одновременно в 2023 году.

Собянин отметил, что рядом с «Лианозово» проходит МЦД-1, поэтому необходимо создать транспортно-пересадочный узел. Для этого железнодорожную платформу планируется перенести на 350 метров, интегрировав один из вестибюлей со станцией метро.