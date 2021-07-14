Оттава, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Джастин Трюдо 14 июля пообещал, что федеральное правительство Канады будет работать с властями провинций, чтобы обеспечить наличие в стране «международно признанного сертификата вакцинации» для осуществления канадцами поездок за рубеж. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает радиовещатель CBC.

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В то же время Трюдо подчеркнул, что введение сертификатов вакцинации в каждой провинции отдается на откуп местным властям.

Комментарии Трюдо последовали после того, как такие провинции, как Квебек и Манитоба, объявили о планах создания внутренних ковид-паспортов. Администрации Альберты и Саскачевана не планируют выпускать подобных документов.

В ходе пресс-конференции Трюдо спросили, должно ли федеральное правительство Канады вмешаться в вопрос стандартизации местных ковид-паспортов. В ответ премьер-министр заявил, что его правительство сосредоточено только на разработке международного сертификата вакцинации.

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