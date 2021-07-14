Душанбе, , 14:49 — REGNUM Стороны конфликта в Афганистане должны воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации. С таким призывом в совместном заявлении по итогам встречи 14 июля в формате контактной группы ШОС — Афганистан выступили главы министерств иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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«Настоятельно призываем все стороны, вовлеченные в конфликт в Афганистане, воздержаться от применения силы и действий, способных привести к дестабилизации и непредсказуемым последствиям в районах границ Афганистана с государствами — членами ШОС», — говорится в документе.

Главы МИД ШОС выступили за «становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства».

«В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего с Уставом ООН, государства — члены ШОС подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности Афганистана. Они намерены содействовать Афганистану в становлении в качестве страны, свободной от терроризма, войны и наркотиков», — подчёркивается в заявлении.

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Также отмечается, что достижение мира и стабильности в Афганистане является «одним из главных факторов обеспечения безопасности в регионе ШОС».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны войск США и НАТО.