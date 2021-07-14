Тюмень, 14 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Тюменцам, привитым от COVID-19, не надо сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Николай Хижняк ИА REGNUM

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Непривитые от коронавируса жители Тюменской области, приехавшие из зарубежных стран в регион, в течение трёх календарных дней со дня прибытия должны пройти однократное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им предписано соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Сведения об исследовании на COVID-19, перенесённом заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг.