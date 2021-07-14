Берлин, , 14:56 — REGNUM Проект доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в части об утверждаемом отравлении Алексея Навального содержал ошибку, но в следующей редакции документа её исправили. Об этом представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил 14 июля на брифинге.

Он подтвердил, что в первом варианте документа указали ошибочную дату. Якобы 20 августа 2020 года Германия обратилась в ОЗХО и попросила помочь с расследованием инцидента. На самом деле это произошло 4 сентября.

«Эту ошибку секретариат увидел и во второй редакции исправил, чтобы не было никаких недопониманий», — сказал Бройль.

Он заявил также, что ОЗХО не может направить миссию по обращению только одного государства, подобные предположения не соответствуют фактам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на нестыковки в докладе ОЗХО обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Утверждалось, что уже 20 августа, в день предполагаемого отравления блогера Навального, секретариат организации направил группу для оказания технической помощи «в связи с подозрением на отравление российского гражданина». Такую помощь запросила Германия.

Навального в этот день госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту самолёта рейса Томск — Москва. Позднее германские власти заявили, что блогера якобы отравили боевым ядом «Новичок».

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