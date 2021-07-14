Куала-Лумпур, 14 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Малайзии снова побит суточный рекорд по коронавирусу, сообщает CNN Indonesia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

В Малайзии за сутки выявил 11 618 носителей коронавируса. По состоянию на 14 июля в стране зарегистрировано 867 567 случаев заражения SARS-CoV-2.

В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что всплеск случаев заражения коронавирусом был вызван распространением штамма «Дельта». Жителей «красной» зоны по коронавирусу просят надевать двойные маски, чтобы вирус не передавался по воздуху.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Малайзии за сутки выявили 11 079 случаев заражения коронавирусом.