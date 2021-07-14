Ярославль, 14 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров выступил за обязательную вакцинацию работников в отдельных сферах экономики. Свою позицию он обозначил на странице в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Альфира Бакирова в Facebook Альфир Бакиров

Бакиров разместил постановление санитарного врача Ярославской области, которое предписывает привить от коронавируса не менее 60% работников сферы обслуживания, образования, медицины, власти и т.д.

Предприниматели стали выражать недовольство документом. Люди написали, что многие сотрудники не хотят проходить вакцинацию.

«И что нам делать? Закрываться? Легко сказать — не допускать к работе. Работнику что, помирать от голода? Да и предпринимателю заодно», — написала Ирина Ермакова.

Раздавались голоса и о том, что омбудсмен должен выступить против предписаний санитарного врача. Но Альфир Бакиров такую позицию не поддержал.

«Вы как работодатели можете принимать любые решения, в том числе, оспаривать данное постановление главного санитарного врача по Ярославской области в судах. Возможно, выиграете, хотя лично у меня такой уверенности нет. Конечно, любые ограничения или новые обязанности, которые возникают у предпринимателя, это плохо и вызывает протест. Один нюанс: все любители поговорить сегодня выложили ссылки на решения судов, которые касаются вакцинации против гриппа. Сейчас принципиально иная ситуация. Ковид, в отличие от гриппа, приравнен к опасным инфекционным заболеваниям наравне с ВИЧ, гепатитами В и С, туберкулезом, холерой и прочими и является социально значимым заболеванием. А самое главное — он несет реальную угрозу населению. Скажу по-простому — я не успеваю хоронить друзей. Только за последнее время потерял 8 человек. Все они были очень уважаемыми людьми, некоторые в возрасте от 35 до 45 лет, т. е. в самом расцвете сил», — написал уполномоченный по правам предпринимателей Альфир Бакиров.

Уполномоченный заявил, что вакцинация необходима в интересах большинства людей.

«Аргументы о том, что это «геноцид», «бойня» и т.д., лично я не принимаю. Власть на то и власть, чтобы принимать ответственные, в том числе, и непопулярные решения, и ограждать население от существующих опасностей. В Европе, Китае, Турции именно так и поступили. Поэтому у них и произошла стабилизация ситуации. И те же европейцы в большинстве своем с пониманием отнеслись к этому процессу. Именно поэтому они и «оградились» от россиян — процент вакцинированных в нашей стране весьма низкий», — написал Альфир Бакиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ появился 13 июля. В Роспотребнадзоре уже пообещали штрафовать организации, которые не выполнят требования об обязательной вакцинации.