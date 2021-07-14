Киев, 14 июля 2021, 14:40 — REGNUM На данный момент в Раде зарегистрировано около сотни поправок к законопроекту «Об олигархах». Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 14 июля в интервью Liga.net.
По его словам, для внесения лиц в список олигархов должен быть создан отдельный орган. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) для этого не подходит.
Разумков добавил, что в законопроекте должно быть чётко прописано, кто и на какой срок включает людей в список олигархов. В то же время в СНБО может входить неограниченное число участников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков призвал депутатов Рады изменить законы, чтобы иметь право лишать мандата парламентариев, попавшихся на езде в нетрезвом виде.
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