Оттава, , 15:00 — REGNUM Канадские военнослужащие сомневаются, стоила ли война в Афганистане всех жертв после того, как районы, в которых погибло так много канадских солдат, снова оказались в руках талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июля со ссылкой на содержание внутреннего документа, составленного исполняющим обязанности главы Армии Канады генерал-лейтенантом Уэйном Эйром, написала газета The Toronto Star.

Редакция получила доступ к документу, датированному 13 июля. Саму записку Эйра журналисты издания охарактеризовали как «крайне эмоциональную».

«Жара, пыль, виноградные грядки и маковые поля — все это служит неким фоном для того, что представляет для нас реальное беспокойство, а именно — наших усилий, пота и, прежде всего, крови», — написал Эйр.

«Наш опыт в Афганистане никого не оставил равнодушным, и многие, в том числе члены семей, травмированы физически, психологически и морально в результате всего этого. Многие из нас спрашивают, некоторые — годами: «Стоило ли оно того?» — говорится в записке.