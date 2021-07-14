Ижевск, 14 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Расхождение в информации о количестве умерших от COVID-19 жителей Удмуртии между данными регионального оперативного штаба и федерального ведомства связано с изменением подхода к формированию статистики. Об этом сообщила вице-премьер, курирующий здравоохранение, Эльвира Пинчук.

Irkobl.ru Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

По ее словам, до декабря 2020 года учитывались только пациенты, которые имели подтвержденное ПЦР-тестом заражение коронавирусом.

«К сожалению, высокая летальность по-прежнему фиксируется среди граждан старшей группы — 65 плюс. Это пациенты, многие из которых имеют хронические заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология. И, конечно, таких пациентов мы госпитализируем в первую очередь, даже если клинические проявления без лабораторно подтвержденного ковида», — цитирует вице-премьера порталIzhlife.

Пинчук отметила, что именно поэтому имелись расхождения с данными федерального портала стопкоронавирус.рф.

В этом году по рекомендации федерального Минздрава подход к статистическим данным был изменен, теперь учитываются не только умершие пациенты с подтвержденным тестом заражением, но и в тех случаях, где клиническая картина заболевания соответствует ковиду.

При этом она не уточнила, какие данные в настоящее время являются верными — регионального штаба или федерального портала.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в Удмуртии от COVID-19 скончались 548 человек, информировал региональный оперативный штаб.

При этом, по данным общероссийского федерального штаба на аналогичную дату, в Удмуртии с начала пандемии скончались 1106 человек, или в два раза больше, чем по данным регионального штаба.

Читайте также: Четверо жителей Удмуртии скончались от COVID-19 за сутки