Оттава, , 14:38 — REGNUM Правительство Франции, открывшее границы страны для канадских туристов, требует, чтобы Оттава проявила чувство солидарности и также разрешила въезд в страну французским туристам. Об этом со ссылкой на заявления посла Франции в Канаде 14 июля написала газета The Toronto Star.

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В настоящее время канадская граница остается закрытой для всех иностранцев за некоторыми исключениями. Ограничения продлятся как минимум до 21 июля. С начала пандемии коронавируса в марте 2020 года Оттава продлевает закрытие границ месяц за месяцем.

В посольстве Франции в Оттаве представитель президента Эммануэля Макрона заявила, что канадская граница должна быть открыта для французов как можно скорее. В противном случае, предупредила посол Карин Риспал, пострадают отношения между двумя странами.

«Следствием закрытия границы является прекращение поездок. Министров больше нет. Парламентарии больше не приезжают. Визиты промышленников не проводятся», — заявила Риспал в интервью изданию.