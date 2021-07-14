Париж, , 14:35 — REGNUM На Елисейских полях в Париже состоялся большой военный парад в честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии. Трансляцию парада 14 июля вели все основные французские телеканалы.

С 10:00 (11:00 мск) президент Франции Эммануэль Макрон начал осмотр войск и проследовал на командной машине в сопровождении конной Республиканской гвардии до площади Согласия.

После этого французский лидер взошел на главную трибуну, а затем состоялась официальная церемония приветствия французской армией главнокомандующего, которую провели представители двух полков Республиканской гвардии.

При этом во время парада президент и члены правительства страны были в защитных масках, также из-за пандемии на праздник не были приглашены высокопоставленные гости из-за рубежа.

Затем по Елисейским полям вначале прошли, по сложившейся в последние годы традиции, гости праздника — представители международной группировки «Такуба», а за ними — французские военные основных родов войск, элитных подразделений, военных училищ, сотрудники жандармерии и полиции, таможни, медицинских и технических служб, а также гражданской обороны.

По окончании пешей части парада состоялся парад техники и авиации, а завершил парада проход кавалерии Республиканской гвардии в парадной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравительную телеграмму в связи с национальным праздником Франции — Днем взятия Бастилии — направил французскому президенту Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин.