Москва, 14 июля 2021, 14:27 — REGNUM В Кремле категорически против того, чтобы искать некую компромиссную форму регистрации отношений однополых пар. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в России абсолютно однозначная формулировка в конституции понятие брака и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европейском суде по правам человека назвали нарушением отказ российских властей разрешить зарегистрировать три однополых брака в России.
Рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, европейский суд вынес вердикт, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.
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