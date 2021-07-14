Москва, , 14:27 — REGNUM В Кремле категорически против того, чтобы искать некую компромиссную форму регистрации отношений однополых пар. Об этом 14 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никакой компромиссной формы регистрации искать не нужно, президент России Владимир Путин никак на это не реагировал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля напомнил, что в России абсолютно однозначная формулировка в конституции понятие брака и абсолютно однозначная цифра граждан РФ, которые такую однозначную позицию поддерживают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Европейском суде по правам человека назвали нарушением отказ российских властей разрешить зарегистрировать три однополых брака в России.

Рассмотрев жалобы, поступившие из России, на отказ в регистрации трёх однополых браков, европейский суд вынес вердикт, согласно которому действия российских властей нарушают статью 8 Европейской конвенции о правах человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

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