Киев, , 14:28 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос пятерых депутатов Верховной рады по делу так называемых «Харьковских соглашений». Об этом заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко 14 июля в комментарии изданию «Украинская правда».

По его словам, на опрос вызваны представители фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко, Виталий Борт, Сергей Ларин, представитель группы «За будущее» Игорь Палица и внефракционный депутат Дмитрий Шпенов.

Все они были депутатами парламента в 2010 году во время ратификации «харьковских соглашений». Парламентариев ждут на допрос с 19 по 21 июля.

Напомним, согласно данным соглашениям, в 2010 году Россия продлила срок пребывания Черноморского флота в Крыму, предоставив Украине существенную скидку на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко выступил против разрыва данных соглашений, поскольку они фиксируют временный характер пребывания Черноморского флота в Крыму.

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