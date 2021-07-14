Горно-Алтайск, 14 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация на территории Республики Алтай продолжает ухудшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции достиг 0,9.

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В числе причин специалисты назвали бесконтрольное проведение массовых мероприятий, в том числе по инициативе муниципалитетов. Местные жители также продолжают собираться на свадьбах, корпоративах, похоронах и так далее.

По ситуации на 14 июля под медицинским наблюдением остаётся 3350 человек, в стационарах лечатся 612 пациентов. Всего за весь период пандемии выявлено 18 552 случая заражения коронавирусом. Выздоровели к настоящему времени 17 388 человек.

Привито к настоящему времени более 45 тыс. жителей, из которых завершили вакцинацию около 32,7 тыс. или 39% от плановых показателей. Для достижения плана осталось привить еще 35 тыс. жителей.