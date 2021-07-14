14 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Дарья Юдкевич, , 15:30 — REGNUM Вакцинировать от коронавируса российских детей глава центра им. Гамалеи счел нужным начать уже до 20 сентября. Прививочная активность Александра Гинцбурга понятна: вирус распространяется, в других странах детей уже начали прививать, а мы по этому показателю не продвинулись — и это при том, что меры «настойчивого убеждения» со взрослыми сработали и число свободных номерков на прививку в поликлиниках заметно снизилось. Вот только есть один нюанс.

Советский антифашистский плакат

«Убеждение» не срабатывало, срабатывать начало принуждение. Когда 11 процентам жителей страны сообщили, что без прививки их не берут на работу (а по Москве и вовсе 15%). Когда им пообещали отказать в плановой медпомощи. Когда Песков вежливо предложил выбирать между прививкой и увольнением. Когда пошла информация, что увольнения непривитых уже имеют место. Разумеется, если давление вести по принципу той хорошо известной в христианской культуре «печати», без которой нельзя будет ни продавать, ни покупать, то оно сработает. Жить-то хочется. Только вопрос о том, надо ли использовать именно такой метод, остается открытым, а в свете темы детской вакцинации обрастает новыми деталями.

Болезнь есть, и она опасна. Много говорилось о том, что грипп уносит больше жизней, но, если оглядеться по своему ближайшему окружению — много ли в нем умерло от гриппа? В моем — ни одного. А ковид только за первую неделю только в моем окружении унес две (!) жизни, и это невероятно много. Понятно, что в социологических выкладках нельзя опираться на показатели ближайшего окружения, но в жизни люди опираются именно на них. И мнение соседа или коллеги зачастую оказывается гораздо важнее, чем мнение очередной поп-звезды, в очередной раз призывающей «делать, как я».

Мобильный пункт вакцинации в ГУМе Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Если есть шанс предотвратить заболевание в тяжелой форме — его надо предотвращать. Как сказал мне один знакомый, недавно переболевший, теперь он чувствует себя инвалидом и рад лишь тому, что успела привиться его теща, потому что она в ее состоянии здоровья такого испытания бы не перенесла. Но ведь есть и те, кого чаша сия миновала — и они считают иначе, а у них тоже есть круг общения, и зачастую немалый (тем более что интернет такой круг даст любому). А выборка из числа тех, с кем общаешься регулярно, и тех, с кем переговорил по случаю, какую-то картину позволяет нарисовать. И вывод неутешителен: люди не верят.

Не в вакцину. Они про нее слишком мало знают. А чиновникам. К которым вообще, мягко говоря, в стране нашей нет повышенного доверия и которые теперь оказались главными проводниками «убеждения». Стоит ли удивляться, что в народе обсуждают — и очень многие верят, и в соответствии с этой верой действуют, — что прививка от ковида используется для подчинения народа (один раз продавим — дальше сделаем, что хотим, как со стадом) или для проведения над ним масштабного медицинского эксперимента. Заметьте, не включаю сюда заведомую конспирологию типа чипирования землян лично Биллом Гейтсом. И вот на этом накале, когда люди под прямыми угрозами согласились прививаться, обещая, что «сами, так и быть, сделаем — но детей не отдадим», наши видные деятели сперва допустили возможность откровенно принудительной вакцинации, а затем и сделали контрольный выстрел: сейчас мы и детей ваших тем же манером привьем. И начнем как раз к выборам.

Обнадежила быстрая реакция уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая поспешила открестить «Единую Россию» от этого явно поспешного заявления Гинцбурга: «Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет». И тем не менее: испытания вакцины на подростках только начались, но сроки начала их массовой вакцинации уже сообщают людям в лоб. Так нельзя. Не только потому, что вакцину сперва надо проверить (и не по принципу «вот заодно и проверим»). И не только потому, что аккурат во время выборов проводить такую акцию недальновидно, но и потому, что какое-то представление о гуляющих в народе настроениях иметь нужно.

Очередь на вакцинацию в ТРЦ «Европейский», Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В США сейчас опросили непривитых и предъявили результаты опроса широкой общественности, чтобы понять, что же мешает людям прививаться. Выяснилось много интересного, например, люди не знают, есть ли у них противопоказания (у нас, кстати, тоже сомневаются, что беглый осмотр терапевтом позволит их выявить), или опасаются прививаться в прививочных пунктах, которые расположены в не вызывающих доверия местах. Люди поделились, что такого они услышали, что заставило их отказаться от прививки; на первое место попал страх перед сильными побочками (43%), далее — право личного выбора на согласие или отказ от прививки (32,5%), опасение ослабить после прививки иммунитет и заболеть ковидом (31%), слишком поспешное введение вакцин в оборот (31%).

Отвечали и те, кто привился, рассказывая, что подвигло их к этому шагу. Самым эффективным воззванием оказалась не угроза поражения в правах, а возможность защитить себя и свою семью. У нас тоже пытаются так мотивировать, в Петербурге, например, висят огромные рекламные щиты с посланием «Не защитить семью от болезни — это безумие», что, конечно, является отличным началом диалога, вот так с ходу назвать сомневающегося человека сумасшедшим. Среди жителей США также оказалось сильным стимулом для вакцинации наконец прекратить ограничения, а с ними и кризис, а также не дать своим детям присоединиться к 40 тысячам детей, которые осиротели из-за ковида.

Вакцинация против коронавируса в США (сс) The White House

Самым достойным доверия источником, который смог убедить человека привиться, оказался хорошо знакомый врач и — возвращаясь к сказанному выше — уже привившийся друг или родственник.

[Опрос проводили совместно Фонд общественного здоровья и Афроамериканская исследовательская коллаборация при поддержке Фонда Роберта Вуда Джонсона и Фонда У. К. Келлога. Опрошены 12 тысяч жителей США по всей стране].

Что мешает спросить наших сограждан о том же? Только честно спросить и честно показать результаты. А затем обсудить их без высокомерия и чванства. Потому что без честного разговора мы рискуем зайти очень далеко и в болезни, и в бедствии.