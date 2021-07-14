Фергана, Узбекистан, , 14:25 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогду прилетел в узбекистанскую Фергану. Об этом сообщили 14 июля в пресс-службе министерства индустрии и туризма Узбекистана.

Мевлют Чавушоглу Meghdad Madadi from Tasnim News Agency

После прибытия глава внешнеполитического ведомства Турции совместно с узбекскими высокопоставленными чиновниками направился в центр ремесленничества Маргилана.

Напомни, 6−9 марта 2021 года Мевлют Чавушогду посетил Узбекистан. Тогда он посетил Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня в Ташкенте прошло очередное заседании межправительственной комиссии Турции и Узбекистана. Стороны договорились устранить ряд торговых барьеров.

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