Мадрид, , 14:24 — REGNUM Представители США должны прекратить блокаду Кубы. Об этом в интервью Radio Nacional de España заявила министр по социальным правам и повестке 2030 Испании, лидер партии «Подемос» Ионе Беллара.

Жилой квартал. Гавана, Куба Елена Хованская © ИА REGNUM

Она напомнила, что Испания в ООН поддержала резолюцию об отказе от блокады Кубы.

Беллара подчеркнула, что кубинцы в течение 60 лет страдали от экономической блокады, которая привела к «абсолютно исключительной» политической и гуманитарной ситуации.

Министр отметила, что снятие американской блокады с Кубы — лучший способ помочь кубинцам жить лучше.