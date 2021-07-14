Мадрид, 14 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Представители США должны прекратить блокаду Кубы. Об этом в интервью Radio Nacional de España заявила министр по социальным правам и повестке 2030 Испании, лидер партии «Подемос» Ионе Беллара.

Елена Хованская ИА REGNUM Жилой квартал. Гавана, Куба

Она напомнила, что Испания в ООН поддержала резолюцию об отказе от блокады Кубы.

Беллара подчеркнула, что кубинцы в течение 60 лет страдали от экономической блокады, которая привела к «абсолютно исключительной» политической и гуманитарной ситуации.

Министр отметила, что снятие американской блокады с Кубы — лучший способ помочь кубинцам жить лучше.