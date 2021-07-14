Калуга, 14 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Депутаты Городской думы Калуги внесли изменения в бюджет муниципального образования. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе заседания сегодня, 14 июля, было решено, что доходная часть бюджета будет увеличена на 158 миллионов рублей за счёт налоговых доходов. Средства будут направлены на увеличение уставного фонда МУП «Калугатеплосеть».

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 14.07.2021

Также вносятся изменения в ведомственную структуру расходов бюджета. 2,5 млн рублей выделяется на оказание финансовой помощи социально ориентированным НКО — калужскому отделению Красному Креста. 497 тысяч рублей будет направлено на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства». Парламентарии согласовали сделки муниципальным предприятиям «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть», связанные с осуществлением заимствования путем выпуска процентного векселя, поставкой провода МФ-100 на сумму 1 миллион 23 тысячи рублей и проведением экспертизы промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей на сумму 1,6 млн. рублей.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание Городской думы Калуги 14.07.2021

Побратимом Калуги станет французский город Пуасси. Депутаты одобрили соглашение о побратимстве между муниципальным образованием «Город Калуга» (Российская Федерация) и городом Пуасси (Французская Республика). Взаимодействие между городами началось в 2016 году, когда в Городскую управу поступило обращение мэра города Пуасси Карла Олива о намерении развивать сотрудничество с городом Калугой. В дальнейшем команда юношей из города Калуги приняла участие во франко-российском турнире «Восходящие звезды», с гастролями в Пуасси неоднократно побывал калужский хореографический ансамбль «Образ», команда из французского города приняла участие в юношеском турнире по футболу в Калуге. Планируется расширить направления сотрудничества: наладить связи в сфере экономики и науки, а также систематически обмениваться опытом в различных областях деятельности.