Омск, 14 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 334 носителя коронавируса, за весь период пандемии — 55 076. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в оперштабе региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Вылечился от коронавирусной инфекции 42 961 житель региона, в том числе 82 — за последние сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё семь омичей. За весь период в регионе скончались 1578 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Омской области выявили 332 носителя коронавируса, выздоровел 81 человек, скончались пять ковид-пациентов.