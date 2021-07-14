Джакарта, , 14:17 — REGNUM Представительство Всемирной организации здравоохранения в Индонезии попросило индонезийских граждан оставаться дома в течение следующих нескольких недель, чтобы подавить распространение штамма «Дельта», сообщает Antara.

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«Для населения, вне зависимости от того, вакцинировано оно или нет, очень важно соблюдать протоколы здравоохранения и, что более важно, как можно чаще оставаться дома», — говорится в заявлении председательства ВОЗ в Индонезии.

Ожидается, что Индонезия сможет привить 20% населения к сентябрю 2021 года и 50% населения к концу года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии призвал индонезийских детей не бояться вакцинации против коронавируса.

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