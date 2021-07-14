Токио, , 14:17 — REGNUM Во время своего присутствия на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио император Японии Нарухито собирается произнести речь. Об этом 14 июля сообщает телеканал NHK.

По информации телеканала, за день до начала Олимпиады, 22 июля, японского императора может посетить глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Также 23 июля может быть проведена встреча Нарухито с представителями руководства других стран. Вместе с тем, уточняется, что император Японии не будет находиться на олимпийских соревнованиях, так как ранее организаторы принял решение, что Олимпийские игры пройдут в отсутствие болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Японии выявили заражение коронавирусом у одного из сотрудников олимпийской сборной России.