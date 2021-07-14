В Екатеринбурге представили личные вещи группы Дятлова
Екатеринбург, 14 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая погибшей на Северном Урале туристической группе Игоря Дятлова. Экспозицию разместили в музее «Боевая слава Урала».
Андрей Гусельников, блог «Расследования и портреты»
Фотоаппарат Семёна Золотарёва, участника группы Дятлова
Жители смогут увидеть личные вещи туристов, о версиях гибели которых до сих пор ведутся споры. Также на выставке представили книги, где представлены попытки реконструировать события, произошедшие с группой.
Помощь в организации экспозиции оказал фонд памяти Дятлова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральские исследователи выразили надежду на рассекречивание дела о гибели туристов.
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