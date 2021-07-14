Канберра, , 14:56 — REGNUM Вооруженные силы Австралии обнаружили китайское разведывательное судно, которое приближает к водам Квинсленда в преддверии предстоящих военных учений, проводимых в Австралии. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Сообщается, что высокотехнологичное разведывательное судно Tianwangxing достигнет вод Австралии 16 июля. Ожидается, что оно будет следить за военными учениями Talisman Sabre 2021 с участием Австралии, США и других государств.

Учения официально стартуют 14 июля.

«Министерству обороны Австралии известно, что корабль общей разведки Народно-освободительной армии Китая Tianwangxing приближается к восточному побережью Австралии через Торресов пролив», — заявил представитель министерства обороны в ответ на запрос телеканала.