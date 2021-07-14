Абакан, 14 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Хакасии ожидается непогода — ливни, грозы и град. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра.

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По прогнозам синоптиков, 15 июля в регионе ожидаются сильные дожди, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Также прогнозируются грозы, град.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Красноярска.

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