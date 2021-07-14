Москва, 14 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Пауза в работе «нормандского» формата по урегулированию ситуации в Донбассе связана с невыполнением ранее достигнутых договоренностей со стороны Украины, заявил 14 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, практические шаги — это та самая работа, которая ведется в рамках «нормандской четверки» на разных уровнях.

«Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в последние годы «возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Украина пытается намеренно завести в тупик переговорный процесс по Донбассу и саботировать выполнение Минских соглашений.

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