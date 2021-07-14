Канберра, , 14:10 — REGNUM Спикер палаты представителей парламента Австралии Тони Смит не будет бороться за свое место на следующих выборах. Вместо этого он решил «заниматься другими делами». Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News со ссылкой на заявление самого политика.

Как отмечают журналисты, Энтони Дэвид Хоторн Смит является членом палаты представителей от Либеральной партии Австралии с 2001 года. В палате представителей он представляет жителей Кейси (штат Виктория).

«После долгих размышлений и раздумий я принял решение, что этот срок в качестве члена палаты представителей будет моим последним… В наступающем ноябре исполнится 20 лет, как я был избран первый раз. Мне выпала честь быть переизбранным шесть раз, что сделало меня самым долгим депутатом от округа Кейси», — говорится в заявлении Смита.