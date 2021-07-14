Москва, , 14:05 — REGNUM Климатическая проблематика — это одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина со спецпредставителем главы Белого дома по вопросам климата Джоном Керри, который состоялся 14 июля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Находящийся с рабочим визитом в Москве Керри проинформировал главу государства о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки.

«Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация придаёт большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении», — отметили в пресс-службе Кремля.

В этой связи стороны затронули вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проведение которой запланирован на 31 октября — 12 ноября 2021 года в Глазго, «с учётом национальных приоритетов по декарбонизации».

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Также Путин и Керри обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля спецпосланник президента Соединённых Штатов по климату Джон Керри прибыл с рабочим визитом в Москву. В рамках поездки он провёл встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Также состоялись переговоры Керри с его российским коллегой — спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. Стороны обсудили ситуацию с Парижским соглашением по климату, а также вопросы атомной и водородной энергетики.