Москва, , 14:14 — REGNUM Очередной раунд консультаций России и США по стратегической стабильности пройдет до конца текущего месяца. Об этом 14 июля рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Двусторонние консультации состоятся до конца месяца», — приводит его слова ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее источники в делегации РФ на заседании Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе рассказали, что российско-американские консультации по стратегической стабильности начнутся через неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подвижек в вопросе возвращения России её дипломатической собственности в США нет, Москва получает отрицательные ответы на свои обращения.