Ярославль, 14 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Мэр Ярославля и его подчинённые 14 июля вышли на остановки и проехались в автобусах, чтобы оценить транспортную реформу. Проблемы — есть. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков тестирует систему оплаты

Мэр Владимир Волков проехал вместе с пассажирами на автобусе №1, заменившем маршрутку №91.

«Сегодня большой командой работаем на измененных и новых маршрутах: проверяем работу общественного транспорта и собираем мнения пассажиров. Есть недочёты в плане информирования на остановках, устраняем их в режиме реального времени. Спасибо всем, кто говорил добрые слова и давал советы по дальнейшему развитию маршрутов. Мы обязательно учтем ваше мнение в работе», — написал Владимир Волков в своём личном телеграм-канале.

Чиновники сами подсказывали ярославцам, на какой автобус нужно сесть.

«Я с 5 утра дежурил на остановке «улица Волгоградская», в целом смотрел на работу. Конечно, были проблемы по определённым маршрутам. Я конкретно смотрел по улице Волгоградской, есть, конечно, проблема — люди ещё не привыкли к новым маршрутам, поэтому стоят, смотрят. Для этого мы волонтёров привлекли, чтобы подсказывали. Ждут привычные 82-ые, не понимают, что 49-ый он по схеме ну такой же практически. Я и сам подсказывал. Есть определённые нарекания, проблемы по выпуску, но сейчас эти вопросы уже решаются», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Чиновник уточнил, что часть возникших утром проблем с не вышедшими в рейс автобусами и задержками уже решена.

«Глобальных проблем нет. По отдельным маршрутам хуже сработали, какой-то дефицит есть, но в целом нормально. Мы, в любом случае, отслеживаем ситуацию. Вечером будем смотреть на остановках, по навигации. Система прирабатывается, какие-то технические есть проблемы — валидаторы не все отображаются, есть такие замечания от жителей, не все автобусы видит навигация», — отметил чиновник.

Но чиновник пояснил, что все проблемы нужно будет устранить до сентября 2021 года.

«Потому что мы же понимаем, что сентябрь выйдет на другой уровень пассажиропотока, люди из отпусков выйдут», — сообщил Сергей Волканевский.

Транспортная реформа в Ярославле стартовала 14 июля. Был изменён ряд городских маршрутов, в городе появились новые перевозчики. Нерегулируемый тариф был изменён на регулируемый, а на нескольких маршрутах вместо ПАЗов появились более вместительные автобусы.