Рязань, , 13:57 — REGNUM Документы на выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по одномандатным избирательным округам от четырёх политических партий поступили в избирательную комиссию Рязанской области, сообщает 14 июля корреспондент ИА REGNUM.

Информацию о кандидатах избирком разместил в своём телеграм-канале. На территории Рязанской области образовано два одномандатных избирательных округа для проведения выборов депутатов Госдумы: № 156 Рязанский одномандатный избирательный округ и № 157 Скопинский одномандатный избирательный округ.

ЛДПР представил на выборы кандидатуру Александра Шерина (№157), КПРФ — Евгения Морозова (№157). Андрей Красов и Дмитрий Хубезов заявлены от «Единой России», а Александр Аверин и Григорий Парсентьев идут на выборы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» (округа №156 и №157 соответственно).

Единый день голосования назначен на 19 сентября 2021 года. Кроме выборов в Госдуму в Рязанской области пройдёт 99 местных избирательных кампаний.