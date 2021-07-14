Казань, 14 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Татарии из 43 районов режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи введен во всех, кроме Дрожжановского района. Об этом 14 июля в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн заявил глава минсельхоза РТ Марат Зяббаров.

Засуха

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«Не попал только Дрожжановский район. Но если такая погода продержится, то и в этом муниципалитете, наверное, будет введен режим ЧС», — сообщил он.

Весной все начиналось позитивно, шли дожди, к полевым работам приступили вовремя. Отсутствие продуктивных дождей и аномальная жара внесли свои коррективы, отметил спикер.

«Нам нужен затяжной дождь — на сутки, на двое», — цитирует министра «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в связи с аномальной жарой остается неудовлетворительной ситуация по обеспеченности влагой в метровом слое почвы. В ряде районов влагозапасы пахотного слоя почвы составляют менее 10 мм продуктивной влаги. При таких условиях ежедневно теряется до 3% влаги вместо 1−1,5%.

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