Москва, 14 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. С 23 июля московский аэропорт «Шереметьево» возобновит работу терминала С, сообщает пресс-служба аэропорта.

Alex Beltyukov Аэропорт «Шереметьево»

В терминал С из терминала D будут переведены международные авиарейсы. Терминал был закрыт сначала на реконструкцию, а после из-за снижения перевозок на фоне пандемии коронавируса.

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Первый рейс из нового терминала совершит полёт в Стамбул (Турция) в 21:45 23 июля.

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