Киев, , 13:58 — REGNUM В скором времени должна состояться очередная встреча в «нормандском формате». Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник особо отметил проект «кластеров», которые позволят Украине выполнить «Минские соглашения».

«Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект ключевых кластеров по выполнению Минских договорённостей, подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала», — сказал Ермак.

Он рассказал, что тема безопасности была ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

«Следующим шагом должен стать саммит «нормандской четвёрки», который состоится в ближайшее время», — добавил Ермак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США, Германия и Россия могут принудить Украину выполнить Минские соглашения, и это станет одной из причин дестабилизации ситуации в стране уже ближайшей осенью.

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