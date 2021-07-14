Киев, 14 июля 2021, 13:58 — REGNUM В скором времени должна состояться очередная встреча в «нормандском формате». Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак 14 июля на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник особо отметил проект «кластеров», которые позволят Украине выполнить «Минские соглашения».
Он рассказал, что тема безопасности была ключевой во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США, Германия и Россия могут принудить Украину выполнить Минские соглашения, и это станет одной из причин дестабилизации ситуации в стране уже ближайшей осенью.
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